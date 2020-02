10:16 Uhr

Eine 70-jährige Frau stiehlt Lebensmittel im Wert von 66 Euro

Mitarbeiter eines Supermarkts in Meitingen haben beobachtet, wie die Seniorin heimlich Waren in ihre Tasche packt.

Eine 70-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in Meitingen bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Die Seniorin ließ nach Auskunft der Polizei verschiedene Lebensmittel und Getränke in ihrer Tragetasche verschwinden.

An der Kasse bezahlte sie jedoch nur einen Teil ihres Einkaufs. Mitarbeiter sprachen die Seniorin darauf an und durchsuchten ihre Tasche. Dabei kamen gestohlene Artikel im Gesamtwert von 66 Euro zum Vorschein. Die 70-jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem erhielt sie Hausverbot. (thia)

