Eine Apothekerin aus Steppach pflanzt Bäume in ganz Deutschland

Plus Heike Niemeyer aus Steppach engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für ein „Bergwaldprojekt“. Das Coronavirus stellt für diese Arbeit ein großes Problem dar.

Von Josefine Wunderwald

Um 6 Uhr morgens aufstehen, eineinhalb Stunden später in den Wald losziehen, dann bis abends dort arbeiten: Für viele Menschen gibt es wohl entspanntere Möglichkeiten, ihren Urlaub zu nutzen. Heike Niemeyer jedoch verbringt jährlich zwei Wochen ihrer arbeitsfreien Zeit so. Die Apothekerin aus Steppach nimmt seit nun etwa neun Jahren am „Bergwaldprojekt“ teil.

Dieser Verein organisiert in ganz Deutschland Aktionen, um Wälder wieder aufzuforsten, zu erhalten und zu pflegen. Gegründet wurde das Bergwaldprojekt vor inzwischen mehr als 30 Jahren in der Schweiz. Damals hatten Wolfgang Lohbeck von Greenpeace Deutschland und der Schweizer Förster Renato Ruf das Projekt als Antwort auf die Debatte über das Waldsterben ins Leben gerufen. „Die beiden hatten dann die Idee, ein Aufforstungsprojekt zu starten. Dafür gab es neben dem Waldsterben auch noch andere Gründe, zum Beispiel den Lawinenschutz“, sagt Niemeyer.

Das Bergwaldprojekt gibt es auch in Österreich, Spanien und der Ukraine

Der erste Einsatz des Projekts in Deutschland folgte im Jahr 1991 im Harz. Mittlerweile gibt es das Bergwaldprojekt neben der Schweiz und Deutschland unter anderem auch in Österreich, Spanien und der Ukraine. Obwohl der Fokus der Aufforstungsarbeiten auf den Bergwäldern liege, gebe es inzwischen auch Projekte in Kulturwäldern, Biotopen und Mooren, sagt Niemeyer. „Moore sind beispielsweise extrem wichtig, da sie sehr gut Kohlenstoffdioxid speichern können.“

Im vergangenen Jahr konnte das Bergwaldprojekt insgesamt 121 Projektwochen mit je ungefähr 20 Teilnehmern veranstalten. Finanziert werden diese zu einem Drittel durch den jeweiligen Forst, in dem gearbeitet wird, der Rest des Geldes kommt durch Spenden, Fördermitglieder und Kooperationen zusammen. „Die Projektwochen beginnen immer am Sonntag, von Montag bis Freitag wird dann von früh bis spät gearbeitet“, erzählt Niemeyer. Die Freiwilligen wohnen in einfachen Forsthütten.

Diese Aufnahme entstand 2017 in den Bergen bei Oberstdorf, als 17 Freiwillige aus ganz Deutschland im Einsatz waren. Bild: Lena Gärtner (Archiv)

Essen ist stets vegetarisch, biologisch und regional angebaut

„Manchmal hat man nur einen Brunnen, um sich zu waschen, manchmal ist es auch komfortabler“, sagt die Apothekerin und lacht. Auch ein Koch sei immer mit dabei, das Essen sei stets vegetarisch, biologisch und regional angebaut. Gearbeitet wird bei jedem Wetter. „Wenn die Woche vorbei ist, bin ich immer wieder erstaunt, was so eine kleine Gruppe an Menschen mit enger Zusammenarbeit in einer relativ kurzen Zeit erreichen kann“, sagt Niemeyer. Es sei außerdem eine schöne Erfahrung, wie schnell man in einer Gruppe von Unbekannten zusammenwachsen könne. „Am Morgen kennt man sich noch nicht, doch wenn man am Abend aus dem Wald kommt, ist man schon eine Gemeinschaft“, sagt die Apothekerin.

Genau das war in diesem Jahr jedoch nicht möglich: Aufgrund des Coronavirus mussten alle Projekte des Bergwaldprojektes abgesagt werden. Die Arbeit im Wald sei ohne engen Kontakt nicht möglich, sagt Niemeyer: Man schlafe dicht zusammen, esse an einem Tisch und müsse bei der Waldarbeit zusammenhelfen oder beispielsweise Werkzeuge untereinander austauschen.

Großprojekt abgesagt: Unklar, wie die Bäume in die Erde kommen

„Für den April war ein Großprojekt im Harz mit 80 Teilnehmern pro Woche geplant, für welches das Bergwaldprojekt selbst 30.000 Bäume gekauft hat. Da das nicht stattfinden konnte, ist unklar, wie die Bäume in die Erde kommen“, sagt Niemeyer. Für den Forst sei das ein großes Problem, dieser sei um die Hilfe der Freiwilligen stets sehr froh. „Ohne uns hat ein Förster oft nur zwei oder drei Waldarbeiter. Mit der Hilfe des Bergwaldprojekts gibt es daher eine viel höhere Anwachsrate, da wir uns mehr Zeit für das Pflanzen jedes Baumes nehmen und vorsichtiger sein können“, erzählt Niemeyer.

Die Apothekerin hofft nun, dass die Arbeiten des Bergwaldprojekts im Juli fortgesetzt werden können. „Wir arbeiten auch schon an dem Programm für das nächste Jahr.“ Aus ihrem Leben ist das Projekt kaum mehr wegzudenken.

Niemeyer hat schon im Schwarzwald, auf Usedom und Rügen geholfen

Seit 2011 konnte sie mit anderen Freiwilligen schon zahlreiche Orte in Deutschland bereisen: Unter anderem hat sie im Schwarzwald, im Kellerwald in Hessen, auf Usedom und auf Rügen bei Aufforstungsarbeiten geholfen. „Ich versuche immer, an Orte zu kommen, an denen ich noch nie war. Man entdeckt dabei wirklich, welch schöne Ecken Deutschland hat“, sagt Niemeyer. Schon oft sei sie nach einiger Zeit zurück an die Orte gereist, an denen sie geholfen hat aufzuforsten. „Das ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis, wenn man sieht, wie an Orten, wo vorher nichts war, jetzt Bäume wachsen“, sagt Niemeyer.

