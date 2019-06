00:35 Uhr

Eine Firma mit Visionen

Robert Hecht Systemtechnik feiert

Einen Grund zum Feiern gab es bei Robert Hecht Systemtechnik (RHS) in Waltershofen. Die Firma, die ihren 30. Geburtstag feiern konnte, wurde von Robert Hecht als reiner Softwarebetrieb aufgebaut.

Über 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, dem Freundes- und Verwandtenkreis sowie aus dem Systemtechnikgewerbe nahmen an der Jubiläumsfeier teil. In den Nachmittagsstunden referierten Geschäftspartner und Robert Hecht als Gastgeber über aktuelle Themen wie Photovoltaik, „Inoxision Dokumentenmanagement – papierloses Büro“, mobiles Device-Management sowie über intelligente Energielösungen.

Anschließend ließ Robert Hecht die Firmengeschichte in Wort und Bild Revue passieren. Im Rahmen der Feier präsentierte Inge Herz aus Fleinhausen ihr „Senegal-Projekt – Fluchtursachen bekämpfen“, das von dem Meitinger Unternehmen unterstützt wird.

„Wir feiern heute ein Jubiläum bei diesem Vorzeigeunternehmen, das vor 30 Jahren gegründet wurde und das auch nach 30 Jahren seine Visionen immer noch erfolgreich umsetzt“, freute sich der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Fabian Mehring in seinen Grußworten. Bürgermeister Michael Higl erklärte: „Robert Hecht ist in Meitingen als Firmeninhaber mit seinem Unternehmen und als amtierender Marktgemeinderat eine Persönlichkeit, die zukunftsorientiert vorausblickt und sich künftigen Anforderungen stellt.“ Für Unterhaltung sorgte in den Abendstunden ein Zauberkünstler. (peh)

