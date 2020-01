vor 57 Min.

Eine Frau wittert einen Kunstbetrug

Chiemgauer Volkstheater spielt in der Stadthalle Gersthofen „Ernis heiße Spur“

Seit vielen Jahren gehören die Akteure des Chiemgauer Volkstheaters zu den Stammgästen in der Gersthofer Stadthalle. Heuer präsentieren sie die Komödie „Ernis heiße Spur“. Für die Vorstellung am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Erni hat eine Spur aufgenommen. Denn ihre Aufmerksamkeit wurde durch ein noch nicht ganz trockenes Ölbild im Wohnzimmer der adeligen Astrid von Wanzenried geweckt. Sie hat starke Zweifel daran, dass das ein echter Gauguin sein soll. Erni ist zwar keine Kunstkennerin, aber so ganz traut sie dem Braten nicht.

Noch spannender wird die Geschichte, als von Wanzenried versucht, dieses Bild mithilfe ihrer Nichte Evelyn an einen – nicht nur am Bild interessierten – Kunstkenner zu verkaufen. Für komische Situationen ist also reichlich gesorgt, vor allem, als auch noch der Kommissar auftaucht.

Wer Karten für diese Aufführung gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 16. Januar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns den Maler, der das verdächtige Ölbild geschaffen haben soll. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 33/29,10 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, in der Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

