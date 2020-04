Eine Gebrauchsanweisung aus Meitingen für die Quarantäne

Plus Heute gibt Buchhändlerin Elke Eser aus Meitingen Tipps zur Ablenkung und Zerstreuung. Sie verrät auch ihre ganz persönliche Lektüre.

In einer Serie wollen wir Lesetipps geben, die die Zeit des Rückzugs erleichtern. Elke Eser von der Buchhandlung Eser aus Meitingen erzählt, mit welchem Buch Leser gut durch die Quarantäne kommen.

Welche Bücher würden Sie empfehlen, die Leser in diesen schwierigen Zeiten zum Lachen bringen können?

Eser: Ich empfehle den neuen Roman von David Safier, „Aufgetaut“. Eine Steinzeitfrau sucht das Glück, das Buch ist humorvoll und nachdenklich. Durch die Erderwärmung taut eine Steinzeitfrau zusammen mit einem Baby-Mammut, eingefroren in einem Eisblock, nach 33.000 Jahren auf. Nach einem ersten Blick auf die moderne Menschheit würde die Steinzeitfrau am liebsten gleich wieder zurück ins Eis gehen. Aber Urga ist eine Kämpferin: Bevor sie aufgibt, will sie herausfinden, ob man in dieser höchst seltsamen Welt das Glück finden kann. Ihre Irrfahrt führt sie von der Arktis über Indien bis nach Italien. Wird Urga das Geheimnis des Glücks finden? Für sich? Für das kleine Mammut? Gar für die Leser dieses Buches?

Was sind Ihre Buchempfehlungen für Kinder bis und ab sechs Jahren?

Eser: Für die jüngeren Leser ab 4 Jahren gibt es den vierten Band aus der Reihe „Du spinnst wohl“ von Kai Pannen, „Wie gewonnen, so gesponnen!“ Ein lustiges Vorlesebuch für die ganze Familie. Als der Paketbote bei Karl-Heinz und Bisy klingelt, stehen die Kreuzspinne und die Stubenfliege vor einem Rätsel. Denn das Paket enthält ein rundes Irgendwas. Ein Ei! Ob sie wollen oder nicht: Der Familienzuwachs steht an. Und die Adoptivtochter bringt mächtig Schwung in das Familiennetz – doch kann das auf die Dauer gut gehen? Für jugendliche Leser ab 14 Jahren sind die vier Bände der Reihe „Terra“ von Jennifer Alice Jager zu empfehlen. Eine spannende und hochaktuelle Reihe über Umweltverschmutzung, Ausbeutung der Naturressourcen und Klimawandel. Nur vier Jugendliche können das Ende der Menschheit und den drohenden Untergang noch verhindern.

Welche Bücher empfehlen Sie für Erwachsene in solchen Zeiten der Krise?

Eser: Ganz aktuell erschienen ist von Anselm Grün „Quarantäne! Eine Gebrauchsanweisung – So gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause“, das wichtigste Buch für diese Quarantäne-Tage, aber auch für andere Krisensituationen. Konkret, alltagsnah und motivierend. Plötzlich ist alles anders, die Welt steht kopf und still. Auf einmal lebt man wochenlang an einem Ort, mit den immer gleichen Menschen. Niemand hat das vorher ausprobiert – oder etwa doch?

Was sind empfehlenswerte Hörbücher, um Langeweile zu vertreiben?

Eser: Ein Hörbuch für gute Laune ist „Ist das ein Witz? Die große Box für die ganze Familie“ von Eckart von Hirschhausen, Guido Cantz und Ralph Caspers. Darin gibt es die besten Witze zum Lachen, Spaßhaben und Weitererzählen.

Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch?

Eser: Ich lese gerade „Am Wendepunkt“ von Elizabeth Jane Howard, der vierte Band einer fünfbändigen Familiensaga über die Cazalets, eine großbürgerliche Familie im England der späten Dreißigerjahre. Eine Serie, die süchtig macht!