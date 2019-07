vor 2 Min.

Eine Gersthoferin geht mit 16 für ein Jahr in die USA

Ronja Mayershofer aus Gersthofen bewarb sich erfolgreich um ein Stipendium des Deutschen Bundestags.

Von Gerald Lindner

Gerade hat Ronja Mayershofer aus Gersthofen an der Realschule Meitingen ihren Schulabschluss gemacht – nun geht sie auf große Reise. Denn sie geht im Zuge des Parlamentarischen Partnerschafts-Programms (PPP) für zehn Monate in die USA.

Ausgesucht für dieses gemeinsame Stipendium des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses wurde die 16-jährige Gersthoferin vom CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz. Von ihm und Bürgermeister Michael Wörle wurde sie nun im Nogent-Saal des Gersthofer Rathauses offiziell verabschiedet.

„Ich versuche ja, jedes Jahr jemand für dieses Programm auszuwählen“, erklärte Hansjörg Durz. „Ronja hat mich beeindruckt.“ Die Schülerin hatte sich selbst zuvor erkundigt, welche Möglichkeiten es für einen Aufenthalt im Ausland gibt. „Wir hätten uns solch einen Austausch finanziell nicht leisten können“, sagte ihre Mutter Silke Mayershofer. So machte sich Ronja auf die Suche nach einer Möglichkeit, wie sie sich ihren Traum vom längeren Auslandsaufenthalt doch noch erfüllen könnte.

Gleich am ersten Tag beworben

Ihre Tochter hatte über einen Kontakt im Internet per Zufall erfahren, dass es das Parlamentarische Partnerschafts-Programm gibt, und hatte sich gleich am ersten Tag der Anmeldungsfrist dort beworben. „Als dann die Zusage kam, war es schon ein Schock für uns“, sagt Silke Mayershofer. Ihr Mann Jörg fügte mit etwas Wehmut hinzu: „Schließlich ist es nicht leicht, wenn man sein Baby loslassen muss.“

Und loslassen müssen die Eltern: „Denn das erste halbe Jahr des Austauschs herrscht strenges Besuchsverbot für uns, und danach werden Besuche auch nicht gerne gesehen“, sagte Silke Mayershofer. „Das ist auch der Sinn, denn die von uns ausgesuchten Schüler leben ja in Gastfamilien und sollen sich dort auch voll integrieren, um das Leben in den USA kennenzulernen“, betonte Hansjörg Durz. „Du kommst in einer spannenden Zeit in dieses Land, denn 2020 kannst Du den Präsidentschaftswahlkampf aus nächster Nähe miterleben“, so der Abgeordnete weiter.

Bürgermeister Michael Wörle sah in dem Austauschprogramm „eine tolle Möglichkeit, solch eine Erfahrung zu sammeln“, und empfahl Ronja: „Sauge alles auf, was Du aufsaugen kannst.“ Er zeigte sich überzeugt, dass sich einige Ansichten der Schülerin während der bevorstehenden Monate ändern werden.

Zunächst von Gersthofen nach Washington

An welchem Ort in den USA und bei welcher Familie sie leben wird, weiß Ronja Mayershofer noch nicht. „Am 7. August geht’s zuerst nach Washington, wo ich eine Nacht bleiben werde. Dort erfahre ich dann wo es hin geht.“ Während de raustauschzeit wird sie aber auch mehrere Tage lang in Washington sein, um die amerikanische Hauptstadt zu erleben.

„Ich gehe dann auf die High School“. Dort möchte sie dann, so weit möglich, „Fächer belegen, die es hier in Deutschland nicht so gibt“. Eines will Ronja Mayershofer, die neben der englischen Sprache auch gerne Sport treibt, auf jeden Fall versuchen: „Ich werde mich als Cheerleader bewerben. Allerdings dürfte das nicht leicht werden, denn die Cheerleaders sind sportlich topfit.“

Der Bürgermeister gab ihr noch einen Gersthofen-Krug, einen Jubiläumsschirm der Stadt sowie eine Leinentasche als Gastgeschenk mit ins Gepäck.

