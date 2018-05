vor 26 Min.

Eine Kiste Nichts

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Eine geführte Fantasiereise bietet Entspannungstrainerin Sonja Neuß am Mittwoch, 16. Mai, um 20 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Spechtstraße 30, an. Dazu Matte, Decke und warme Socken mitbringen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Tel. 0821/45443519 gebeten.

Das zweisprachige Bilderbuch „Eine Kiste Nichts/A box of nothing“ wird am Dienstag, 15. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Den Umgang mit z.B. Didgeridoo, Daumenklavier, Trommeln und Gongs können auch Kinder lernen, die sonst kein Musikinstrument spielen. Einen Nachmittag zum Ausprobieren gibt es am Dienstag, 15. Mai, von 15 bis 17 Uhr im Jugendhaus Linie 3, Stadtberger Straße 19. Ab 5. Juni soll es dann dienstagnachmittags eine regelmäßige Klangstunde im Jugendhaus geben.

Marianne Schuber referiert zum Thema „Der Dreißigjährige Krieg in Oberhausen“ am Mittwoch, 16. Mai, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Einen Preisschafkopf organisiert der Schafkopfclub Pfersee 1 am Samstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Anmeldung ist möglich unter Tel. 0176/84033645 (ab 18 Uhr). (mus)