Eine Nacht mit echtem Rock in der Stadthalle Neusäß

Christian Auer ist ein vielseitiger Musiker. Gemeinsam mit Young Stage lässt er in der Stadthalle Neusäß die berühmtesten Songs erklingen. Wir verlosen Karten

Von Gerald Lindner

Er ist schon seit Jahren ein Stammgast in der Stadthalle Neusäß: Diesmal gestaltet der Komponist, Pianist, musikalische Leiter und Darsteller ein besonderes Silvesterkonzert dort: Am Dienstag, 31. Dezember, heißt es ab 19 Uhr „Rock on Top – Die besten Rocksongs aller Zeiten“. Wir sprachen im Vorfeld des Abends mit Christian Auer und verlosen außerdem fünfmal jeweils zwei Freikarten.

„Die Idee zu dem Projekt kam mir, als ich vor zwei Jahren am Theater Fürth mit einer der besten deutschen Bands mein Luther-Musical aufführte“, erzählt der musikalische Allrounder. „Zum Warm Up spielten wir täglich wechselnde Rock-Klassiker von „Go, Johnny go“ über „Smoke on the water, We will rock you, Highway to Hell“ bis zu „Angie“. Er habe die Band einfach gut gefunden.

Die unbändige Freude der Musiker an den zeitlosen Songs trage das Silvesterkonzert. „Es ist ein großer Spaß, die alte Rockmusik einmal richtig gut zu spielen“, sagt Christian Auer. Das Konzept habe sich bewährt: „Wir haben im Jahr 2018 ein Rockevent gemacht – die Leute gingen dabei richtig ab.“ Viele Menschen hätten offenbar ein Bedürfnis nach authentischer Musik.

Christian Auer ist einer der raren international bekannten deutschen Rocksänger

Irgendwann kam Christian Auer dann die Idee auf, diese Musik in einem Silvesterkonzert in Neusäß zu spielen. Doch wer sollte singen? Mit Markus Englstädter gewann Christian Auer einen der raren international bekannten deutschen Rocksänger. „Er er singt unter anderem in Regensburg die Titelrolle in ,Jesus Christ Superstar' und hat genau die richtige Stimme für unser Programm", freut sich Auer. „Das hat uns gefehlt, um es richtig gut zu machen."

Da es für eine gute Show Chor und Choreographie braucht, hat Auer bei Elisabeth Haumann und der Show-Talentschmiede Young Stage nachgefragt. Mit diesen hat er schon mehrere Abende für die Stadthalle auf die Beine gestellt.

Christian Auer wurde im Jahr 1968 in Passau geboren. Sein Studium der Filmmusik an der Musikhochschule München bei Enjott Schneider schloss er im Jahr 1998 ab. Ein Jahr später gründete und leitete er das Valentin-Karlstadttheater München. „Das gibt’s immer noch“, erzählt Auer. „Wir spielen immer im Silbersaal des Deutschen Theaters in München.“

2002 bis 2008 gründete und leitete er die Theatertage Schloss Ortenburg, 2006 gründete er das Künstlerkollektiv Kurzweil & Wohlklang gemeinsam mit Karl-Heinz Hummel und Benjamin Sahler. Immer wieder ist Auer dabei selbst auf der Bühne zu erleben. „Als Schauspieler würde ich mich aber nicht bezeichnen“, macht er deutlich. Bühnenmusiken, die Bayerische Operette „Der Kaiser im Rottal“ sowie Opern wie „Der Brandner Kasper“ zu einem Libretto von Karl-Heinz Hummel und Musicals („Luther – Rebell Gottes“). Außerdem arrangierte und leitete er mit Wolfgang Aschenbrenner verschiedene CD-Produktionen des Bayerischen Rundfunks.

Seit Mitte des Monats wird an der Silvestershow geporbt

Seit Mitte des Monats wird nun schon intensiv an der mittlerweile vierten Silvestershow Auers in Neusäß geprobt. „Denn der Abend wird eigens auf Neusäß zugeschnitten“, verspricht der Musiker. Neben dem Sänger Markus Englstädter spielt die Band bestehend aus Oliver Spiess, Joe Warrlich und Klaus Engl unter der Leitung von Christian Auer.

Gewinnspiel: Wir verlosen Freikarten

Für das Silvesterkonzert „Rock on Top – Die besten Rocksongs aller Zeiten“ am Dienstag, 31. Dezember, ab 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Montag, 30. Dezember, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und schreibt uns, wann Christian Auer seine Rockband kennengelernt hat.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten für 36/32/26 Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

