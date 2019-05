vor 40 Min.

Eine Nogent-Straße für Gersthofen?

Zum 50. Jubiläum regt die SPD eine Umbenennung an der Bahnhofstraße an

Wird in Gersthofen eine Straße zu Ehren der französischen Partnerstadt Nogent-sur-Oise benannt? Die SPD Gersthofen hat jedenfalls einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Schönfelder erinnert in seinem Schreiben daran, dass vor 35 Jahren zum damaligen 15-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft durch die SPD-Stadträte Erich Schreiber, Peter Schönfelder und Erwin Rennebarth ein Antrag gestellt wurde, der die Umbenennung eines Teilabschnitts der Bahnhofstraße beinhaltete. Die Kommunalpolitiker beantragten damals, dass der Teilabschnitt von der Strasserkreuzung bis zur Einmündung der Brahmsstraße in „Nogent-sur-Oise-Straße“ oder alternativ in „Rue Nogent-sur-Oise“ erfolgen sollte. Diese Umbenennung des Teilabschnitts erfolgte nicht.

„Im Zusammenhang mit dem 50. Jubiläum wiederholen wir diesen Antrag“, erklärt Schönfelder. „Der Teilabschnitt der Bahnhofstraße zwischen der Strasserkreuzung und der Einmündung der Schulstraße in die Bahnhofstraße soll in ,Nogent-sur-Oise-Straße‘, alternativ wenn es rechtlich möglich wäre, in ,Rue Nogent-sur-Oise‘ umbenannt werden.“ Die dabei notwendigen Straßenschilder sollten, falls rechtlich zulässig, im typischen französischen Stil gestaltet werden.

„Eine Umbenennung dieses Abschnitts der Bahnhofstraße wäre neben dem Nogent-Park ein weiteres Zeichen unserer Verbundenheit zu unserer Partnerstadt.“ (AL)

