Eine Ortschronik zum Jubiläum in Westendorf

Daniela Almer, die Leiterin des Arbeitskreises Ortschronik, hat in der alten Westendorfer Chronik wahre Schätze gefunden, die nun in der neuen Ortschronik aufgehen werden. Diese soll 2021 - pünktlich zum 950-jährigen Ortsjubiläum - fertig sein.

Plus Zum 950-jährigen Ortsjubiläum der Gemeinde Westendorf soll eine zweibändige Chronik fertig werden. Band I ist bereits fertig zur Korrektur, für Band II haben die Engagierten um Daniela Almer einen Großteil der Texte fertig.

Von Steffi Brand

In wenigen Tagen ist es soweit. Dann wird Daniela Almer, die den Arbeitskreis Ortschronik der Gemeinde Westendorf leitet, die erste Druckfahne der zweibändigen Ortschronik von der Druckerei abholen können. Auf 368 Seiten wurde darin die alte Ortschronik aufgegriffen, die die Jahre 1892 bis 1975 umfasst. Die Jahre 1975 bis 2020 wurden vom Arbeitskreis ergänzt, verrät Daniela Almer, während sie den Gemeinderatsmitgliedern im Zuge einer öffentlichen Sitzung vom Status Quo der Chronik berichtet.

„Wahre Schätze“ habe der Arbeitskreis in die Chronik aufnehmen können, schwärmt Daniela Almer und präsentiert Fotos von Chronisten und ausführliche Statistiken, die einen Eindruck des Ortes von anno dazumal vermitteln sollen. Da einige Statistiken von Imkern geführt wurden, verrät die Chronik nicht nur Wissenswertes zur Ortsgeschichte, sondern auch, ob es sich um ein gutes oder schlechtes „Bienenjahr“ gehandelt habe. Dieser Teil der Chronik steht nun noch zur finalen Korrektur an.

Was es alles über Westendorf zu erfahren gibt

Während die Aufarbeitung durch die Arbeit der Chronisten mit diesem Band abgeschlossen wird, wird die Leser des anderen Bandes ein thematischer Themenmix erwarten. Die Ortsgeschichte wird ein Teil sein - mit Verweisen auf den anderen Band der Chronik. Zudem gibt es einzelne Kapitel zu Kirche, Kindergarten, Schule, Wirtschaftsleben und Vereinen. Im Kapitel „In Westendorf daheim“ soll dann all das einen Ort finden, das sich nicht thematisch einordnen lässt. Berichte von Zeitzeugen und umfangreiches Bildmaterial machen das Buch lebendig. Dieselbe Farbgebung in Rot und Grau sowie dieselbe Schrift lassen Band I und Band II einheitlich wirken.

Von diesem Teil der zweibändigen Chronik stehen etwa 80 Prozent des Textes; teilweise müssen nun noch Bilder recherchiert oder reproduziert werden. Nach dem Absetzen der Rohdaten steht auch hier der Korrekturlauf an. Wenn der Plan vom Arbeitskreis Ortschronik aufgeht, in dem über zehn Engagierte tätig sind, wird auch dieser Band etwa dieselbe Seitenanzahl bekommen.

Gestanztes Wappen auf grauem Einband

Beide Bücher – Band I und Band II – sollen einen grauen Einband erhalten mit einem gestanzten Wappen. So soll die neue Ortschronik auch optisch an die alte Chronik erinnern. Wenn beide Bände fertig sind, sollen die Werke gemeinsam in einen Buchschuber gesteckt und verkauft werden. Wie teuer das Paket aus zwei Büchern wird, ist noch unklar, allerdings seien die Produktionskosten „nicht unerheblich“, erklärt Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter nach dem Vortrag von Daniela Almer im Gemeinderat.

Einer der entscheidenden Faktoren, die sich auf den Verkaufspreis niederschlagen werden, ist die Stückzahl, die die Gemeinde drucken wird. Sobald diese feststeht, kann errechnet werden, was die Chronik in der Produktion kosten wird. Anschließend wird der Verkaufspreis festgelegt. Die Differenz zwischen Produktions- und Verkaufskosten wird dann über eine Förderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung sowie über einen Gemeindeanteil gedeckelt.

Fertigstellung für das Westendorfer Jubiläumsjahr 2021 geplant

Der Zeitplan sieht vor, dass die Chronik im Jahr 2021 fertig wird. Dann wird die Gemeinde Westendorf 950 Jahre alt. Im Lexikon schwäbischer Ortsnamen ist das Jahr 1071 dokumentiert, in dem Westendorf (das damals noch Uestindorf hieß) erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das Jubiläum werde aufgrund der aktuellen Pandemiesituation zwar nicht mit einem großen Fest gefeiert werden können, so Richter. Allerdings könne sich der Rathauschef einen Festakt durchaus vorstellen.

