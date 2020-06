vor 2 Min.

Eine Radtour durch drei Landkreise in einer Stunde

Plus Auf Schotterwegen und asphaltierten Streckenabschnitten sind Natur und Historie zu entdecken. An der Beutmühle werden drei Grenzlinien unbemerkt überquert.

Von Monika Matzner

Wenn man ganz im Norden des Landkreises in Ehingen wohnt, schafft man mit dem Fahrrad eine „Drei-Landkreise-Tour“ auch ohne große sportliche Herausforderung in gut einer Stunde. Denn die nördliche Spitze des Landkreises Augsburg grenzt im Uhrzeigersinn an die Landkreise Dillingen und Donau-Ries.

Diese Tatsache mache ich mir zunutze und werde gern zum Grenz-Radler: Von Ehingen über Illemad (Landkreis Dillingen) nach Druisheim (Landkreis Donau-Ries) und Holzen genieße ich mit meinem Mann auf der Rundtour herrliche Plätze, Natur pur und historische Pfade zugleich. Die 18-Kilometer-Strecke ist gut befahrbar, einige Anstiege muss man einplanen.

Radeln auf einem Schotterweg in Richtung Neuweile

Los geht’s vor unserer Haustüre zum Schlattholz. Am Waldesrand radeln wir auf einem Schotterweg in Richtung Neuweiler – immer mit Blick auf drei Windräder. Kurz vor dem Ortseingang biegen wir nach rechts ab auf die asphaltierte Straße zum Greggenhof und Maierhof und haben nach der etwa zehnminütigen Fahrt schon Dillinger Landkreis-Boden unter den Füßen. Eine riesige Photovoltaikanlage weist hier beim Vorbeiradeln auf die Energiewende hin.

Die St. Anna Kapelle im Mertinger Forst liegt im Landkreis Donau-Ries. Bild: Monika Matzner

Anschließend wird die Ortsverbindungsstraße Lauterbach/Allmannshofen überquert, und schon sind wir an der Beutmühle angekommen. Dieses Anwesen bietet Besonderes – hier treffen drei Landkreise aufeinander. Ganz genau kann uns dies Elisabeth Nothofer erklären, die wir zufällig treffen: „Unser Hof mit der angrenzenden Wiese liegt im Landkreis Dillingen, unmittelbar daneben grenzt der Landkreis Augsburg, und hinter unserem Haus der Wald ist Donau-Rieser Grund.“ Wir sind also genau am „Drei-Landkreise-Eck“ gelandet.

Nach einem netten Gespräch und Heim-Geografieunterricht an der Beutmühle geht es nach etwa 100 Metern am Ortseingang von Illemad rechts ab, und wir peilen die Natur-Kneippanlange der Fischergilde an. Erfrischung und eine kleine Pause in reizvoller Umgebung des Stadelbachs – Erholung pur. Dort gibt es an einer Tafel auch gleich Informationen über das schwäbische Donautal und die Via Danubia, die hier verläuft. Wir bewegen uns also auf historischen Pfaden.

Weiter geht’s zum Mertinger Forst, die Streckenführung ist beschildert. Nach gut fünfminütiger Fahrt erreicht man das Jagdhaus mit Infotafel über das Wegenetz im Forst – und wir sind mittlerweile unbemerkt im Landkreis Donau-Ries angelangt.

Radtour durch drei Landkreis führt auch zur St.-Anna-Kapelle

Unser Ziel in der 600 Hektar Gesamtforstfläche ist die St.-Anna-Kapelle. Bei herrlicher Waldluft und wohltuender Stille, die nur durch Vogelgezwitscher unterbrochen wird, radeln wir mehrere Kilometer auf gut befestigten Wegen, ehe wir an einer Lichtung die im Jahr 1878 erbaute Kapelle erreichen. Ein handgeschriebener Zettel am Altarraum macht deutlich, dass in Zeiten von Corona so mancher Gläubige das kleine Gotteshaus besucht: „Das Beten ist ein nicht zu verachtender Impfstoff, der schon jetzt Erfolg zeigt“, ist dort zu lesen.

Nach einer kleinen Rast geht es wieder aufs Fahrrad, nun wird Druisheim angepeilt. Diesmal müssen wir für die richtige Abzweigung das Handy-Navigationssystem kurz zu Hilfe nehmen, da wir keinen eindeutigen Wegweiser finden.

Radtour: Von Kloster Holzen aus gibt es einen tollen Blick ins Lechtal

Doch schon bald gibt die Kirchturmspitze wieder technikfreie Orientierung. Von Druisheim geht es nach Allmannshofen, und wir befinden uns wieder im heimischen Landkreis. Nach einem Abstecher nach Kloster Holzen mit tollem Blick ins Lechtal und Duftprobe im Kräutergarten radeln wir zum Startpunkt Ehingen zurück.

Fehlen darf zum Abschluss natürlich nicht die Einkehr: Im Landgasthof Zum Oberen Wirt wartet im Biergarten eine deftige Brotzeit auf uns.

