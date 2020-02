vor 22 Min.

Eine Schülerfirma für die Zukunft

An der Anna-Pröll-Schule soll eine nachhaltige Lebensweise einen stärkeren Stellenwert bekommen. Erste Vorschläge gibt es schon

Globale Themen an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen: Im Rahmen eines Aktionstages, den die Schülerfirma „Create the Future – Hand in Hand to Wonderland“ organisierte, bekamen die Jungen und Mädchen an der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen einen ersten Einblick in deren Programm, das die globalen Themen „Gesundheit“ und „Nachhaltigkeit“ aufgreift.

Die Schülerfirma mit ihren Abteilungen Mensch, Schule und Umwelt macht sich unter anderem für Umweltbildung stark und klärte in Bezug auf die jüngsten Buschfeuer in Australien über Erderwärmung und Klimawandel auf. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Ist die globale Erwärmung noch zu stoppen? Welche Lösungsansätze gibt es und was kann jeder Einzelne tun? Mit Informationen zu Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Mobilität, globaler Vernetzung und sozialer Gerechtigkeit ging es in eine Modenschau, die nachhaltige Kleidung von Degree Clothing aus Augsburg präsentierte.

Die Themen „Soziales Miteinander“ und „Psychische Gesundheit“, die den Schwerpunkt der Arbeit der Abteilung Mensch darstellen, bilden die zweite Säule des Angebots der Schülerfirma. „Hänseleien, Integrationsprobleme oder Schwierigkeiten zu Hause oder in der Schule“ – dieser Sorgen nehmen sich die Mitarbeiter in Form eines Kummerkastens, einer Sprechstunde oder eigens dafür installierter Patenschaften an.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde das Sortiment des Pausenverkaufs durch Produkte erweitert, die ein Fairtrade-Siegel tragen und damit zeigen, dass sie fair produziert und fair gehandelt werden.

Die Aktion „Innen fair und lecker. Außen flexibel“ wird in den nächsten Wochen eine aktive Beteiligung aller Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen für die Nachhaltigkeit ermöglichen. Hier können sie für die neu eingeführte Fairtrade-Schokolode eine Blanko-Vorderseite gestalten, die eine persönliche Botschaft der Themen „Gesundheit“ und „Nachhaltigkeit“ vermittelt. (AL)

