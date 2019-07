vor 26 Min.

Eine Schule versucht es ohne Plastik

Grundschule Steppach hat für eine Woche ein besonderes Projekt

Die vorletzte Schulwoche stand an der Grundschule Steppach ganz im Zeichen des Themas „Plastik fasten – Plastik vermeiden“. Alle Klassen arbeiteten im Unterricht an verschiedenen Schwerpunkten. Dabei wurden Brotzeitboxen untersucht und überlegt, wie man die Pausenbrote plastikfrei verpacken kann, Informationsplakate über Mikroplastik und die Gefahren des Plastikmülls im Meer erstellt und über Alternativen nachgedacht. Einige Kinder gingen auf den Augsburger Stadtmarkt und in einen „unverpackt“-Laden, um dort einzukaufen und um Möglichkeiten kennenzulernen, wie man Gekauftes auch ohne Plastiktüten transportieren kann.

Was die Kinder in der Woche geleistet hatten, konnten die Eltern schließlich beim Sommerfest erleben, zu dem Schulleiterin Britta Mahler geladen hatte. Sie konnten durch die Klassenzimmer spazieren, vorbei an gestalteten Figuren aus Plastik und durch ein selbst gemachtes Plastiklabyrinth. (AL)

