00:34 Uhr

Eine Serenade auf der Schlosswiese

An diesem Abend gibt es auch das Sonnwendfeuer

Die „Lechtal-Serenade“ wird in diesem Jahr von der SGL-Kapelle Meitingen im Vorfeld der Sonnwendfeier ausgerichtet. Am Samstag, 22. Juni, spielen die Musikkapellen aus Ellgau, Thierhaupten sowie SGL-Musiker am Samstag gemeinsam auf der Schlosswiese auf und präsentieren ihren Besuchern und Zuhörern ab 19 Uhr einen bunten Melodienreigen aus allen Berei-chen der Blasmusik.

Für das leibliche Wohl der Gäste öffnet die Küche bereits um 17 Uhr und bietet verschiedene Schmankerl und Getränke an. Das Sonnwendfeuer wird nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr von Pfarrer Gerhard Krammer gesegnet und anschließend entfacht. (peh)

