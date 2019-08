vor 55 Min.

Eine Strohballenpresse brennt bei Hirblingen komplett aus

Die Feuerwehr aus Hirblingen ist zwar schnell zur Stelle, der Schaden ist dennoch enorm. Der aktuelle Polizeireport.

Der Schaden an der Strohballenpresse ist enorm: Auf 50.000 Euro wird er geschätzt. Die Maschine war am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf einem Feld bei Hirblingen in Brand geraten. Ursache war laut Polizei vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr Hirblingen löschte den Brand ab, konnte die Maschine aber nicht mehr retten.

Neusäß: Mit zwei Promille Gas- mit Bremspedal verwechselt

Das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat am Dienstag ein 55-jähriger Autofahrer, als er im Stadtgebiet von Neusäß aus einem Parkplatz wollte. Laut Polizei krachte er mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 2100 Euro. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie beim 55-jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, den Führerschein musste der 55-jährige abgeben.

Gersthofen: Dieb fischt Geldbeutel aus dem Seitenfenster

Die leicht geöffnete Scheibe der Fahrertür nutzte Unbekannter am Dienstagnachmittag, um aus einem Auto in der Tiefenbacher Straße in Gersthofen einen Geldbeutel herauszufischen ab. Er gehörte einem 30-Jährigen, der den Schaden auf 350 Euro beziffert. (mcz)

