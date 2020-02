vor 24 Min.

Eine Stunde lang läuft in Gersthofen kein Wasser

Wegen einer technischen Störung bleiben am Mittwoch im Gersthofer Süden die Hähne trocken. Woran es liegt und warum die Stadt vor Betrügern warnt.

Von Gerald Lindner

„Nichts geht mehr“ hieß es am Mittwochvormittag im Gersthofer Süden bei der Wasserversorgung. Der Grund war nach Angaben der Stadtverwaltung eine technische Störung. Betroffen waren unter anderem der Bereich südlich der Autobahn, die Otto-Hahnstraße und die kleine Augsburger Straße sowie der Bereich des Marktkaufs.

Rathaussprecherin Ann-Christin Joder betont auf Anfrage: „Dass keine Wasser aus dem Hahn kam, lag nicht an den derzeitigen Spülungen des Trankwasserleitungsnetzes.“ Dieser Bereich Gersthofens sei an diesem Tag nicht mit der Spülung an der Reihe gewesen. Wie berichtet, wird derzeit das Leitungsnetz der gesamten Stadt abschnittsweise gespült, um Rückstände aus den Rohren, welche sich im Zuge der Chlorung gelöst haben, zu beseitigen und mittelfristig wieder auf die Chlorung und das Abkochen des Wassers verzichten zu können.

Technische Störung: kein Wasser in Gersthofen

„Dieser Bereich unserer Stadt war zwar nicht dran. Aber für die Spülung müssen gewisse Schieber geschlossen werden. Und dabei kam es zu einer technischen Störung“, so Ann-Christin Joder weiter. „Diese konnte aber nach einer knappen Stunde wieder behoben werden – jetzt fließt das Wasser wieder.“

Die Stadt warnt im Zusammenhang mit den aktuellen Spülungen vor Betrügern, die versuchen, sich Eintritt ins Haus zu verschaffen. (lig)

