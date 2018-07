04:58 Uhr

Eine Toskana-Schale für das Obst

Töpfermarkt Tausende Besucher lassen sich in Oberschönenfeld von der vielseitigen und fantasievollen Welt des Irdenen und Gebrannten faszinieren.

Von Gerald Lindner

Ob schwimmende Tiere, ob Kaffeegeschirr ob Feuerschale – reichhaltig war das Angebot beim Töpfermarkt in Oberschönenfeld, der am Samstag und Sonntag viele Tausend anlockte. Rund 80 verschiedene Aussteller boten dabei ihre Waren an. Am Sonntag war schon vor 11.30 Uhr der große Parkplatz des Schwäbischen Volkskundemuseums voll besetzt. Die Besucher kamen aus der ganzen Region Augsburg und darüber hinaus.

Was ist es nun, dass so viele Menschen an den irdenen Gegenständen anzieht?. „Für mich ist die Faszination die unglaubliche Vielfalt, die das Material Ton bietet“, sagte die Töpferin Gabriele Hallek. „Obwohl jeder von uns dasselbe Material hat, schafft er doch Individuelles.“ Sie selbst kam zur Töpferei über ihre Kinder. „Ich wollte ihnen Schutzengels schenken, aber die ich gefunden habe, waren mir zu brav. Da hab ich beschlossen, selbst freche Schutzengel zu machen.“ Diese sind inzwischen zum Markenzeichen der Frau aus Fischach geworden, die schon seit Jahren auf dem Töpfermarkt ihre Ware feilbietet.

Eine von den Tausenden Besuchern war Barbara Steinle. Auch sie sei bereits Stammgast auf dem Töpfermarkt, erzählte sie. Diesmal hatte sie eine Schale mit zarten toskanischen Motiven von Erika Maag aus Friedberg gefunden. „Das ist schon das zweite Stück, das ich von dieser Keramikerin besitze.“ In dem schönen neuen Gefäß möchte sie ihr Obst stilecht präsentieren.

Begeistert von den Ideen der Keramiker

Annemarie Mayer aus Fischach-Reitenbuch schaute ebenfalls im Hof des Schwäbischen Volkskundemuseums vorbei. „Ich mag diese Waren und die vielen Ideen, die die Aussteller haben“, sagte sie. Immer einmal wieder habe sie auf dem Markt schon etwas gefunden, dass ihr gefalle.

Die Bandbreite der angebotenen Gegenstände war riesig. So gab es schwimmende Enten oder Drachen und Schildkröten aus Keramik für den Gartenteich. Auf Ästen tummelten sich putzige kleine Vögel, die – weil winterhart – das ganze Jahr über draußen bleiben dürfen.

Vor allem die Frauen lockten die Stände an, in denen Schmuckstücke präsentiert wurden. Besondere Hingucker waren dabei Broschen mit leuchtenden Farbglasuren. Die Schmuckkugeln und -säulen für den Garten oder für Blumenbeete oder den Balkon waren Legion. Von dekorativen Formen reichte die Palette bis hin zu skurrilen Schöpfungen. Auf der Wiese neben dem Naturparkhäusle wurden beispielsweise leicht karikierte Geier angeboten.

In der Oberschönenfelder Remise gibt‘s Speisen und Getränke

Wer nach seinen Runden durch den Markt Hunger oder Durst bekam, konnte sich Speisen und Getränke vom Metzger in der Remise holen oder beim Klostergasthof unter alten Bäumen Platz nehmen. Und weil jede Eintrittskarte gleichzeitig ein Los war, konnten zahlreiche Besucher auch noch ein schönes Schmuckstück aus der Tombola mitnehmen. Und wem’s in der Sommersonne zu warm wurde, der konnte sich kostenlos die Ausstellungen in der Schwäbischen Galerie sowie im Naturpark- und im Staudenhaus anschauen.

Rundum zufrieden zeigte sich Töpfermarkt-Organisator Stefan Lobensteiner: „Das Ambiente hier ist wunderschön und das Wetter ist super – was will man mehr.“ Es seien wohl am Ende zwischen 6500 und 7000 Besucher zum Markt gekommen. „Mich selbst fasziniert die Vielseitigkeit der Keramik. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“ Und bestens sei auch die Stimmung der Händler untereinander. „Man merkt keine Konkurrenz.“

Ebenfalls tausende Besucher zog es am gestrigen Sonntag zum Klosterhoffest nach Thierhaupten. Ausrichter ist dort der Obst- und Gartenbauverein. Und während, dem Wetter entsprechen, vor allem Sonnenhüte und Gartenaccessoires ihre Abnehmer fanden, schwitzen nicht wenige der 100 ehrenamtlichen Helfer an den Verpflegungsständen. Nicht umsonst gehört der Braten vom Schwenkgrill zu den gar nicht mehr so geheimen Tipps der Veranstaltung. Ganze zehn gibt es inzwischen davon, denn auch Vegetarier kommen in Thierhaupten auf ihre Kosten. Mehr dazu lesen Sie auf

