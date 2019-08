vor 40 Min.

Eine Wehr ohne Nachwuchssorgen

Zwei junge Männer sind jetzt Kommandanten. Was es mit den gelben Stiefeln eines Ehrenmitglieds auf sich hat

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Affaltern gibt es keine Nachwuchsprobleme. Sieben junge Feuerwehrleute sind im vergangenen Jahr nach bestandener Prüfung von der Jugendgruppe in die aktive Mannschaft übernommen worden, vier Anwärter stehen in den Startlöchern. Und nun gibt es auch an der Spitze der Floriansjünger zwei junge Kommandanten. Mit gerade mal 22 Jahren rückten Mathias Burger und Florian Meir auf den Posten des Ersten und Zweiten Kommandanten nach.

Burger übernahm das Amt von Christian Schuster, der das Amt ohne Stellvertreter stemmte und über das Engagement der Jugend sehr froh ist. Einstimmig unterstützten die Mitglieder bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung den Generationswechsel. Für Mathias Burger ist die Feuerwehr nicht nur ein Hobby, sondern „schon eher Berufung“, die in der Familie liegt. Der Großvater war Oberlöschmeister bei der Werksfeuerwehr der damaligen Farbwerke Hoechst in Gersthofen und begeisterte den Enkel mit den Geschichten aus dem Alltag als Feuerwehrmann. Auch Florian Meir ist Feuerwehrmann aus Überzeugung. „Jeder, der einmal Hilfe braucht, soll diese Hilfe von der Feuerwehr oder anderen Hilfsorganisationen auch bekommen.“

In drei Gruppen stehen in Affaltern insgesamt 51 Feuerwehrfrauen und -männer bereit um im Notfall zu helfen. Viele Ausbildungen, Übungen aber auch sechs Einsätze hatten die Helfer im vergangenen Jahr. Die Beseitigung von auf die Fahrbahn gestürzten Bäumen nach einem Sturm im Januar, Verkehrsunfälle und die Bergung von verletzten Personen standen auf dem Einsatzreport.

Zusätzlich zu den Neuwahlen stand auch eine besondere Ehrung auf der Agenda der Jahreshauptversammlung. Seit 40 Jahren ist Karl Mair begeisterter Feuerwehrmann. Entgegennehmen konnte Mair das Ehrenkreuz für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, eine Urkunde des Innenministeriums und eine Urkunde der Feuerwehr Affaltern.

Mit 16 Jahren startete der 56-jährige Familienvater seine Ausbildung bei der Feuerwehr in Roggden. Trotz eines Umzugs nach Welden blieb er „seiner“ Feuerwehr in Roggden noch verbunden. Das änderte sich erst, als das Familiendomizil 1993 in Affaltern gebaut wurde. „Zwei Jahre später hatten mich die Kameraden dann soweit“; er trat in den aktiven Dienst der Affalterner Wehr. Oft hat man dabei Erfolgserlebnisse, manchmal bleiben auch böse Erinnerungen im Gedächtnis haften. So wie damals, als er auf einer Privatfahrt an einen Unfallort kam, wo ein Motorradfahrer schwer verletzt versorgt werden musste. Oder der schlimme Brand bei einem Landwirt in Feigenhofen; auch an die Überschwemmung am Buchbergring in Affaltern vor ein paar Jahren erinnert er sich noch ganz genau.

Das Helfen lernen und die Auffrischung von Maßnahmen am Unfallort sind für ihn Bürgerpflicht. „Erst wenn immer wieder geübt wird, was zu tun ist, kann man es auch im Ernstfall“, ist er ein großer Fan von Erste-Hilfe-Kursen. In seinem Beruf als Elektrotechniker sind diese ohnehin obligatorisch.

Ein bunter Vogel in der verschworenen Einheit der Affalterner Feuerwehr war Mair zehn Jahre lang, erzählt er augenzwinkernd. Weil in seiner Schuhgröße keine schwarzen Stiefel vorrätig waren, bekam er erst mal übergangsweise ein Paar leuchtend gelbe. Und dabei blieb es dann, weil immer wieder vergessen wurde, passendes Schuhwerk zu besorgen. Kleine Anekdoten, die Kameradschaft, die funktionierende Gruppe mit aktiver Jugend; das alles gefällt ihm so gut, dass er „erst mal weiter dabei bleibt.“ Was die Truppe natürlich freut und bei der Jahreshauptversammlung auch gebührend gefeiert wurde. (sdk)

