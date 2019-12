vor 35 Min.

Eine Wellness-Oase bringt Ustersbach durcheinander

Die Theaterfreunde Ustersbach begeistern mit der turbulenten Komödie „Wellness in Ku(h)wait“. Wer das Stück jetzt noch sehen möchte, muss schnell sein.

Von Marcus Angele

Minutenlangen Applaus gab es für die Akteure auf der Bühne: Die Theaterriege des TSV Ustersbach feierte eine gelungene Premiere und landete mit dem Dreiakter „Wellness in Ku(h)wait“ aus der Feder von Toni Laurer einen Volltreffer. Das Publikum durfte an diesem Abend über die Wirrungen auf dem Hofmeister-Hof mit zwei falschen Scheichs und letztlich auch über die Kapriolen der Liebe herzlich lachen. Wer allerdings dieses Stück jetzt noch sehen möchte, braucht Glück: Es gibt nur noch vereinzelte Restkarten.

Einen echten Kracher hat Regisseur Hubert Hillenbrand wieder in Ustersbach an Land gezogen. „Schon beim Einlesen hab ich gemerkt, dass das Stück viel hergibt und auch meine Schauspieler waren gleich begeistert. Aber ob es dann wirklich so ist, merkst du dann erst immer bei der Premiere“, sagte Hillenbrand kurz bevor sich der Vorhang öffnete. Doch die Nervosität sollte sich schnell legen. Die Mimen auf der Bühne hatten schon nach wenigen Minuten die Zuschauer im ausverkauften Saal in ihren heiteren Bann gezogen und die Spielfreude, mit der jeder Darsteller auf der Bühne agierte, übertrug sich auf die Zuschauer, die sich königlich amüsierten.

Keine guten „Vibrations“ auf dem Hofmeister-Hof

Die Stimmung auf dem Hofmeister-Hof ist nicht die unbedingt die Beste. Da spürt sogar die junge Bankangestellte Frau Müller (Veronika Schmid) keine guten „Vibrations“. Während Vater Alois einen Kredit aufnehmen möchte, um den Hof mit weiteren Milchkühen zu vergrößern, möchte Sohn Schorschi das Anwesen in eine Wellness-Oase ausbauen. Außerdem würde der Vater den Hof erst übergeben, wenn der Sohn eine geeignete Bäuerin hat.

In den Hauptrollen streiten sich hier Thomas Gaßner alias Vater Alois und Tobias Abold als Schorschi von Anfang an immer wieder herrlich und es wird kein auch noch so hanebüchenes Argument für eine Veränderung ausgelassen. Doch der Vater bleibt stur. Allerdings hat Alois die Rechnung ohne Schorschis alten Schulfreund und Ingenieur Hansi (Thomas Habla) gemacht, der soeben aus Kuwait zurückgekehrt ist. Dank dessen zündender Idee taucht plötzlich der ebenso investierfreudige wie falsche Scheich Kurt (Andreas Birle) auf, der natürlich kein Wort „scheichisch“ spricht. Die Rolle des etwas verwirrten Scheichs ist Andreas Birle auf den Leib geschnitten und er bringt den Saal immer wieder zum Lachen.

Knecht Heini trägt sein Herz auf der Zunge

Zum heimlichen Publikumsliebling avanciert aber Philipp Schmid. Er glänzt als naiv-schlauer und dichtender Knecht Heini, der sein Herz auf der Zunge trägt und per Internet eine Frau mit Idealmaßen sucht. Diese hat in seinen Augen Feriengast Kunigunde (Angelika Fischer) allerdings nicht, was er ihr in seiner Art auch deutlich zu verstehen gibt. Kunigunde ist darüber sehr erbost und engagiert ebenfalls einen falschen Scheich (Sebastian Schmid), da diese ja auf molligere Frauen stehen sollen. So fügt sich ein Puzzleteil an das andere und die Wirrungen nehmen ihren Lauf.

Im Flug vergehen so mehr als drei Stunden mit bester Unterhaltung. Spielleiter Hubert Hillenbrand applaudierte stolz und ebenso begeistert wie das Publikum seinen Künstlern zu. Vorsitzender Albert Völk bedankte sich für einen rundum gelungenen Abend und schickte ein großes Danke auch an die vielen Helfer hinter der Bühne sowie an die Küche und Bewirtung. Wer jetzt noch auf den Geschmack gekommen ist, sollte sich sputen. Die neun Vorstellungen sind fast ausverkauft. Es gibt aber noch einzelne Restkarten für die Aufführungen am 28., 29. und 30. Dezember, sowie im neuen Jahr am 2., 3., 4. und 5. Januar jeweils ab 20 Uhr.

Kartenreservierungen sind täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0176/22362305 oder an der Abendkasse möglich.

