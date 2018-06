08.06.2018

Eine Wohngemeinschaft für Senioren

Biberbach hat für das Projekt ein Gebäude vermietet. Menschen werden ambulant betreut

Die Gemeinde Biberbach hat dem örtlichen Pflegedienst ein Gebäude vermietet, um dort eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für Senioren einzurichten. Bürgermeister Wolfgang Jarasch informierte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über den Einbau der neuen Heizanlage und den Innenumbau mit Treppenlift. Für den Bau einer Rampe zur Eingangstüre und einer Fluchttreppe braucht der Betreiber eine Baugenehmigung. Den entsprechenden Antrag befürwortete der Gemeinderat.

Unter dem Titel „Vital dahoim“ will Biberbach in Zusammenarbeit mit der AOK ein Projekt zur Verbesserung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für alle Bürger angehen. Jens Tietböhl von der kommunalen Koordinationsstelle für soziale Tätigkeiten, Ehrenamt und freiwilliges Engagement stellte dem Gemeinderat die Eckdaten des Projekts vor. Über drei Jahre soll im Rahmen des Förderprogramms „Gesunde Kommune“ der Bedarf nach Angeboten abgefragt und sollen Konzepte für die Umsetzung erarbeitet werden. Am 21. Juni soll der Startschuss samt näheren Infos im Rathaus gegeben werden.

Für den geplanten Bau eines Buswartehäuschens an der Fuggerstraße in Biberbach werde es erst am 19. Juli eine Entscheidung zur Förderung durch den Landkreis geben, informierte der Bürgermeister. Seiner Empfehlung, den Bescheid abzuwarten und dann eine Entscheidung zur Realisierung zu treffen, folgte der Rat. (sdk)

Themen Folgen