05:51 Uhr

Eine Zeitreise durch 1000 Jahre Adelsried

Exklusiv Am Donnerstag beginnt der Höhepunkt des Jubiläums „Adelsried Eintausend“. Dabei präsentiert das Dorf seine Geschichte – und das Engagement seiner Bürger. Das gesamte Programm im Überblick.

Von Hermann Schmid

Die barocke Pfarrkirche St. Johannes Baptist findet man dieser Tage zweimal im Dorf – wie gehabt auf dem Kirchberg in der Ortsmitte, und keine 300 Meter weiter auf der „Hofstelle“, die der Schützenverein Hubertus während der kommenden Festtage (siehe Info-Kasten) betreibt.

Neben Schießständen und Weinschenke hat der Verein hat der Verein auch, erstmals nach über 25 Jahren, wieder seine Freilichtbühne aufgebaut. Hier präsentiert das Adelsrieder Dorftheater den humorvollen Einakter „Die zwei Nachbars-Göckel“. Der Verfasser ist unbekannt, den Text hatte man als getipptes Manuskript in alten Unterlagen der Abteilung gefunden.

Im Vorfeld kam so einiges ans Licht

Nicht nur beim Dorftheater hat das runde Jubiläum zu überraschenden Entdeckungen geführt. Auch über die Ortsgeschichte von Adelsried kam im Vorfeld so einiges ans Licht – nicht immer zur Begeisterung der Akteure. Denn eine 1100-jährige Geschichte, die manchem dem Ort schon zugeschrieben hatten, ließ sich letztlich nicht belegen. Also entschloss man sich vor etwa zwei Jahren, einfach „Adelsried Eintausend“ zu feiern. Denn vor rund 1000 Jahren entstanden nahe der Laugna-Quelle mit Sicherheit erste Ansiedlungen. Drei Vorträge vermittelten in den vergangenen Monate den historischen Hintergrund dieser Gründungsphase und gaben Einblicke in die wechselvolle Ortsgeschichte und in den meist mühsamen Alltag der früheren Bewohner.

Früh war klar, dass man das Jubiläum nicht als reines Mittelalterfest feiern wollte, sondern als „Zeitreise“, die auch andere Epochen widerspiegelt. So wählten die Schützen für ihre Hofstelle die Zeit um 1900, Sportverein, Tennisclub und Männergesangverein taten sich zusammen, um beim „Bachschmied“ die 1950er und 1960er Jahre wiederzubeleben. Um das zu stemmen, hat der Sportverein heuer Faschingsball und Sommerfest ausfallen lassen.

Hundert Zugnummern mit rund 550 Mitwirkenden

Als „Zeitreise“ firmiert auch der große Festumzug am Sonntag, 11. August. Anton Rittel hat dafür hundert Zugnummern mit rund 550 Mitwirkenden, 70 Pferden und über zwei Dutzend weiteren Vierbeinern organisiert – darunter ein Gespann von zehn Ziegen, die einen Heuwagen ziehen.

Das ist an den 16 Hofstellen geboten 1 / 16 Zurück Vorwärts Schützenstadel (1): In die Zeit um 1900 führen die Hubertusschützen im geräumten Areal des Wertstoffhofs samt Gemeinde- und Vereinsstadel. Die Theatergruppe präsentiert dort an vier Tagen den Einakter „Die zwei Nachbars-Göckel“. Bauerngarten und Weinschänke sind Blickfang im Hof, im Stadel gibt es eine Badstube und eine traditionelle Schusterwerkstatt und weitere Attraktionen.

Musikantentreff (2): Die Stauffersberger Musikanten aus dem Nachbarort Bonstetten bewirten den Bauhof, das frühere Lagerhaus. Sie präsentieren das Mittelalter unter anderem auch mit deftiger Kost. Außerdem lassen sie an drei Abenden unter dem Motto „Griabig und gmiatlich“ bayerische Blasmusik erklingen. Zu sehen gibt es auf dem Adelsrieder Bauhof auch eine alte Polsterei.

Bahnhäusle (3): Das Heim des Gartenbauvereins bewirtet dieser mit dem Krieger- und Soldatenverein. Am ersten Wochenende erklingt Livemusik, am zweiten gibt’s Infos über Kartoffeln, „Naturapotheke und Kräuter“ sowie den Wasserpfarrer Kneipp. Auf der Speisekarte stehen selbstgemachte Brotaufstriche sowie freitags und samstags Kesselfleisch in pikanter Brühe.

Pfarrkirche (5): Auf dem neu gestalteten Platz unterhalb des Kirchbergs steht die Festbühne. Am Freitagabend, 9. August, treten hier „Trollfaust“ auf und am Samstagnachmittag, 10. August, „Donikkl“. Am 18. August wird hier der Sonntagsgottesdienst zelebriert. Oben neben der Kirche lädt der Pfarrgemeinderat ins Märchenzelt. Zudem stellt der Künstler Hans Malzer eigene Werke aus.

Feuerwehr (6): „Jederzeit bereit“ gilt für die Freiwillige Feuerwehr auch während der Festtage. Deshalb hat sie die Einsatzfahrzeuge in eine Omnibusgarage am Ortsrand ausgelagert, das Feuerwehrhaus sowie den Vorplatz sind für die Festbesucher umgestaltet. Die 20 Doppelbänke entstanden in Eigenarbeit. Für Kinder gibt es Löschübungen und eine Hüpfburg aus Stroh.

Bachschmied (7): Auf der anderen Seite der Lauga bieten Sportverein, Tennisclub und Männergesangverein in einer gemeinsamen Hofstelle das Flair der 1950er und 60er Jahre. Das Ambiente wird musikalisch sowie mit Boogie-Woogie- und Rock‚n’Roll-Vorführungen verstärkt. Am letzten Festwochenende organisieren die Vereine ein Sautrog- und ein Bobbycar-Rennen.

Grusler (8): Auch Dorfgemeinschaft Kruichen ist auf dem großen Fest zum 1000-jährigen Bestehen in Adelsried vertreten Die Dorfgemeinschaft setzt für die Angebote ihrer Hofstelle alte Rezepte und einen handbetriebenen Rettichschneider ein. Im benachbarten Kindergarten zeigt am Samstag, 10. August, die „Spinnerbande“ ihr Handwerk, es gibt Kreativangebote für Kinder.

Beim Nuiber (9): Die Historische Dorfgemeinschaft „650 Jahre Neumünster“, hat sich sich 1996 formiert. Auf dem fest in Adelsried zeigt die historische Dorfgemeinschaft abwechselnd altes Handwerk wie Schmieden, Besenbinden, Töpfern und Seegras-Spinnen. Zu Kräutersau-Fladen kann man dort Apfelsaft frisch aus der Mosterei „wie anno dazumal“ probieren.

Stadelbauer (10): Hier haben die Adelsrieder Musikanten einen großen Feststadel gestaltet, in dem jedem Abend (meist) ein anderes Ensemble zünftig aufspielt. Man kann einen Drechsler beobachten, für Kinder gibt es eine Holzmurmelbahn, kulinarisch locken unter anderem „Loreleys Goldlocken“ und „Baura-Tequila normal und vegetarisch“ sowie am Schlusssonntag ein Ochs am Grill.

Beim Bräu (11): Gleich um die Ecke, beim Stadelbräu, ist der Adelsrieder Reit- und Fahrverein präsent. Für Kinder gibt dort es einen Streichelzoo. Außerdem zeigen Drescher, wie Bauern früher arbeiteten und auch ein Hufschmied demonstriert sein Handwerk. Wer davon hungrig wird, der kann sich etwa mit Rindersteaks, „grupfter Sau“ und Schupfnudla stärken.

Lager (12): Auf einer Wiese an der Laugna schlagen Mittelaltergruppen ihr Lager auf. Am ersten Wochenende entführen die „Gundelfinger Ritter“ und die „Wolpertinger“ in diese vergangene Epoche, in der auch die Anfänge von Adelsried liegen. Die „Armati Equites“ sind am zweiten Wochenende mit dabei, laden zum Ritterturnier für Kinder und zeigen Schaukämpfe.

Händler (13): Ein knappes Dutzend Händler bieten Holzwaren und Kunsthandwerk an. Bei einigen Ständen kann man auch mit der alten D-Mark zahlen. Wer – gewichtsmäßig – mit den meisten alten Münzen zahlt, der erhält am Ende des Festes als Preis eine Tragl Bier vom Adelsrieder Stadelbräu. Dabei zählt nur das Gewicht des Geldes.

Kindergarten (14): Team und Elternbeirat des Kindergartens Adelsried laden jeweils samstags und sonntags rund um eine Jurte bei den Marktständen zu traditionellen Kinderspielen. Auch Stockbrot kann man backen. Für die Kinder gibt es außerdem verschiedene Workshops, ein Märchenzelt, eine Hüpfburg, ein Kinderritterturnier und vieles mehr.

Italiener (15): Aus den ersten Kontakten vor zwölf Jahren entstand zwar keine offizielle Partnerschaft, aber doch viele herzliche Freundschaften. Die Teilnehmer des Dorffestets aus Italien bringen am ersten Festwochenende aus ihrer Heimat, den Abruzzen, Grill-Schmankerl und Akkordeonmusik mit nach Adelsried. Auch sie haben einen eigenen Stand.

Miniaturen (16): Auf dem Anwesen von Familie Wundlechner in der Dillinger Straße 13 sind am 15. und 18. August (jeweils 13 bis 17 Uhr) handgeschnitzte Miniaturen aus der Landwirtschaft von früher zu sehen.

Für alle beteiligten Vereine und Gruppen ist klar: Sie wollen an diesen beiden Wochenenden für die Besucher tolle Gastgeber sein, wollen ein abwechslungsreiches Programm bieten, vielerlei Schmankerl, gute Unterhaltung und viel Platz zum gemeinsamen Feiern.

Mittelalterfans finden ein Ritterlager

So ist an den acht Festtagen für viele Geschmäcker etwas geboten: Mittelalterfans finden ein Ritterlager, dazu passend am 9. August ein Konzert der Band „Trollfaust“, die ihre Fans mit Trommeln und Dudelsackklängen in gehobener Lautstärke sowie martialischem Auftritt begeistert. Beim „Bachschmied“ wird man dagegen Rock ,n’ Roll und Boogie-Woogie hören und sehen. Ganz überwiegend bewegt sich die musikalische Unterhaltung jedoch im weiten Feld der Blasmusik.

Schon zum Auftakt des Festes gastieren am Mittwoch, 7. August, „Kurt Pascher und die Böhmerwälder Musikanten“ in der Mehrzweckhalle. Dann ist erstmals der Marsch „Adelsried Eintausend“ zu hören, den Pascher zum Jubiläum komponiert hat und allen Bürgern seiner Heimatgemeinde widmet. Am letzten Tag des Festes, dem Tag der Blasmusik, spielen dann gleich neun Kapellen auf.

Rund um das Fest 1 / 4 Zurück Vorwärts Sperrung: An der Umgehungsstraße wird noch gebaut, doch die Adelsrieder können vom 8. bis 19. August schon mal spüren, wie es sich mit wenig Durchgangsverkehr anfühlt. Vom Auftakt der Festtage „Adelsried Eintausend“ bis zum Montag nach Festende bleibt die Ortsdurchfahrt zwischen Bonstetter Straße und Streitheimer Straße gesperrt. Die vielen Aufbauten in der Ortsmitte machen das auch während der Tage, an denen nicht gefeiert wird, nötig.

Rennen: Bei der „Zeitreise“ durch „Adelsried Eintausend“ geht es nicht nur gemächlich zu. Am letzten Festwochenende organisiert der Sportverein zwei ganz unterschiedliche rasante Wettbewerbe. Beim Sautrog-Rennen am Samstag, 17. August, ab 15 Uhr, können Mannschaften aus mindestens vier Personen antreten. Das Gefährt, ein mit Rädern, Lenkung und Bremse ausgestatteter Sautrog – „man kann sich das in etwa vorstellen wie einen Viererbob“, sagt Organisator Oliver Rieger – muss erst die ansteigende Waldstraße hochgeschoben und dann möglichst flott wieder hinab gesteuert werden. Gewertet wird die Gesamtzeit, für die besten Mannschaften gibt es Pokale. Alle Teilnehmer, so betont Rieger, müssen mit Helm antreten. Pro Team fällt eine Startgebühr von 20 Euro an. Noch bis Mittwoch, 14. August, kann man sich anmelden mit einer Email an rathaus@gemeinde-adelsried.de, Stichwort „Sautrog-Rennen“. Ganz ohne Anmeldung kann man tags darauf, am Sonntag, 18. August, ab 14 Uhr beim Bobby-Car-Rennen starten. Dann steht die Startrampe auf der Dillinger Straße Höhe Bäckerei Guggenmoos. Renngeräte und Helme für Kinder sind vorrätig. Die Startgebühr beträgt zwei Euro.

Umzug: Das wird sicher der Höhepunkt des ersten Wochenendes von „Adelsried Eintausend“: am Sonntag, 11. August, startet um 14 Uhr der Festzug „Zeitreise“ durch den Ort. Organisator Anton Rittel hat dafür über 90 Zugnummern kombiniert, die er seit letztem Herbst weit über Schwaben hinaus gesucht und gefunden hat. So kommt aus Blaubeuren ein Gespann aus zehn Ziegen, die einen Heuwagen ziehen und aus dem Leitzachtal beim Schliersee eine Postkutsche. Insgesamt sind 70 Pferde und zwei Dutzend weitere Vierbeiner sind im Zug dabei, dazu über 600 Zweibeiner – historische Gruppen, Mitglieder der Ortsvereine, Blaskapellen. Der Zug wird in der Dillinger Straße starten, von der Augsburger Straße in den Sandfeldweg abbiegen und sich durch Flurstraße und Höllweg zurück durch Augsburger und Dillinger Straße bewegen. An diesem Tag gilt für den Eintritt in die Festzone ein Aufschlag von fünf Euro. In thematischen Blöcken zu Dorfleben, Lagerleben, Landwirtschaft, Forst, Transportwesen bietet der Zug eine Zeitreise. Besonders stolz ist Rittel auf ein 100 Jahre altes Auto – „das hat noch Holzspeichenräder!“ – einen Bierwagen Baujahr 1905, der bei Paulaner im Einsatz war.

D-Mark-Aktion: Besucher können bei sieben Markthändlern ihren Einkauf in D-Mark bezahlen. Dazu wird ein Euro in 1,96 D-Mark umgerechnet. Die teilnehmenden Stände sind an einem Schild erkennbar. „Zum Thema ,Zeitreise’ gehört unserer Meinung nach auch die gute alte D-Mark, an die sicher noch viele Besucher nostalgische Erinnerungen haben“, begründet Initiator Georg Geffner die Aktion. Mit einem zusätzlichen Anreiz will er Besucher zum Griff in die D-Mark-Spardose bewegen: Wer – gewichtsmäßig – mit den meisten D-Mark zahlt, der erhält am Ende des Festes als Preis eine Tragl Bier vom Adelsrieder Stadelbräu.

Im ganzen Festbereich können die Besucher immer wieder traditionelles Handwerk erleben: Schmied und Schuster, Drescher und Drechsler, Polsterer und Seegrasspinner. Ein besonderes Augenmerk haben die Organisatoren auf Mitmach-Angebote für Kinder gelegt. Die finden sich an vielen Hofstellen und weiteren Festbereichen, von Gauklerspielen, Bogenschießen mit „Bruder Tuck“ über Goldwaschen, Löschübungen bei der Feuerwehr und alte Kinderspiele bis hin zum Streichelzoo. Die großen Ritter bieten ein Turnier für die Kleinen an.

Die Dauerkarte gibt es für zehn Euro

Dieser ganze Aufwand will freilich auch finanziert sein. Für alle, die über 1,20 Meter groß sind, kostet die Tageskarte drei Euro, die Dauerkarte gibt es für zehn Euro. Für den Festumzug wird ein Aufschlag von fünf Euro erhoben.

Die Höhepunkte der Adelsrieder Festtage 1 / 10 Zurück Vorwärts Mittwoch, 7. August: 19.30 Uhr Auftakt-Konzert mit Kurt Pascher den Böhmerwälder Musikanten in der Mehrzweckhalle.

Donnerstag, 8. August: 18 - 23 Uhr Festbetrieb, 16.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, 18 Uhr Einzug in die Festmeile, Böllerschützen, 19 - 21 Uhr Livemusik.

Freitag, 9. August: 18 - 23 Uhr Festbetrieb, 19 + 21 Uhr Adelsrieder Dorftheater „Die zwei Nachbars-Göckel“ , 19 - 21 Uhr Livemusik, 19 - 21 Uhr Schuhplattler und Goislschnalzer, 20 Uhr Konzert „Trollfaust“.

Samstag, 10. August: 14 - 23 Uhr Festbetrieb, 17 Uhr Konzert für Kinder „Donikkl“, ab 17.30 Uhr Livemusik, „Trollfaust“ - walking act.

Sonntag, 11. August: 11 - 22 Uhr Festbetrieb, 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner (Pfarrkirche), 14 Uhr Festumzug „Zeitreise“ mit 90 Gruppen, 17 + 19 Uhr Adelsrieder Dorftheater, 17 - 20 Uhr Livemusik.

Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt): 11 - 23 Uhr Festbetrieb, 11 - 16 Uhr Oldtimertreffen, Ab 11 Uhr Livemusik.

Freitag, 16. August: 18 - 23 Uhr Festbetrieb, 19 + 21 Uhr Adelsrieder Dorftheater, 19 - 21 Uhr Livemusik.

Samstag, 17. August : 14 - 23 Uhr Festbetrieb, 15 - 18 Uhr Sautrog-Rennen (Waldstraße), 19 - 21 Uhr Livemusik.

Sonntag, 18. August (Tag der Blasmusik): 11 - 22 Uhr Festbetrieb, 9.30 Uhr Gottesdienst, 10.30 Uhr Standkonzert mit sechs Blaskapellen (Dillinger Straße), 14 Uhr Bobbycar-Rennen (Dillinger Straße), 17 + 19 Uhr Adelsrieder Dorftheater, 22 Uhr Feuerwerk.

Eintrittspreise: Tageskarte: Drei Euro. Alle Festtage: Zehn Euro. Aufschlag Festumzug am 11. August bis 15 Uhr: Fünf Euro. Kinder bis 1,20 Meter Körpergröße: Eintritt frei

In den Wochen kurz vor dem Fest ist das Engagement der Vereine und Bürger an vielen Stellen deutlich zu sehen. Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann schätzt, dass 400 bis 500 Adelsrieder durch ihren Einsatz zum Gelingen beitragen. „Das ist ein ganz tolles Miteinander, ein ganz neues Gemeinschaftserlebnis“, stellt sie fest. „Die Vereine sind wahnsinnig stolz darauf, was sie geschaffen haben - und das können sie auch!“

Nun muss das Wetter mitspielen

Jetzt kommt es also nur noch darauf an, dass das Wetter mitspielt und die Besucher den Weg nach Adelsried finden. Da ist die Bürgermeisterin zuversichtlich. 50.000 Faltblätter mit Programm und Lageplan sind bereits verteilt, doch die Nachfrage ist so groß, dass die Gemeinde 10.000 Exemplare nachgedruckt hat.

