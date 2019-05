vor 5 Min.

Eine besondere Ehre bei der Feuerwehr

Innenminister Herrmann zeichnet Mitglieder aus. Wie sich der Verein entwickelt hat

Beim Jubiläum der Feuerwehr in Gersthofen verwies Bürgermeister Michael Wörle auf die beachtliche Entwicklung der Wehr im Laufe der vergangenen 150 Jahre. Aus kleinsten räumlichen Verhältnissen und mit minimalster Ausstattung hervorgegangen, zähle sie heute zu den innovativsten Einrichtungen im Landkreis. Ebenso in Zukunft werde die Kommune für gute Rahmenbedingungen der Floriansjünger beitragen, auch um freiwilliges Engagement weiterhin zu fördern, versprach er. Die Vorstellung der Festzeitschrift nutzte Kommandant Wolfgang Baumeister zu einem Brückenschlag zwischen Gestern und Heute. Trotz aller Veränderungen stehe die Wehr nach wie vor für Menschlichkeit und den Dienst am Nächsten, verdeutlichte er. Dieses Engagement verdiene vollste Anerkennung.

Baumeister machte darüber hinaus auf die stete Anpassung aufmerksam, sei es bei den Fahrzeugen, den Schutzkleidungen oder der Technik allgemein. Er blickte unter anderem zurück auf die Beschaffung der hydraulischen Rettungsschere, die 1975 angeschafft wurde und in Gersthofen neue Maßstäbe setzte, oder 2003 auf den Kauf einer Wärmebildkamera. „Bereits drei Tage nach ihrer Auslieferung konnten wir damit bei der Brandbekämpfung ein Menschenleben retten“, erzählte er.

Im Rahmen der Feier wurden auch Feuerwehrmitglieder geehrt. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zeichnete Marco Bartholomä für 25-jährige und Anton Heinzl für 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und Gold aus. Zudem ehrte der Minister passive Vereinsmitglieder für deren großen Einsatz. Marco Bartholomä, Stefan Kähler, Werner Mayershofer und Florian Proksch blickten auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurück. Ehrenkommandant Josef Steiner, Friedrich Mielach, Johann Scherer und Günter Schmid wurden für 50 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. (rusi)

