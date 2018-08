vor 31 Min.

Eine brennende Zigarette gerät in den Fokus der Ermittlungen

In einem Mehrfamilienhaus in Gersthofen in der Schillerstraße steht plötzlich das Bett eines Bewohners in Flammen. Die Polizei hat einen Verdacht.

Gerade noch rechtzeitig sind einige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Gersthofen am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr geweckt worden. Die Feuerwehr Gersthofen war kurz zuvor alarmiert worden, da es in eine der Wohnungen gebrannt hat. Bereits während der Anfahrt konnte an dem Haus eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich bereits mehrere Personen vor dem Anwesen, einige aber lagen offenbar noch in ihren Betten und hatten von dem Feuer nicht mitbekommen. Als erste Maßnahme wurde daher von der Streife an jeder Türe geklopft und überall mehrfach geklingelt. Auf diese Weise konnten weitere Anwohner auf den Brand aufmerksam gemacht und ins Freie beordert werden.

Die Feuerwehren aus Gersthofen und Hirblingen übernahmen die Löscharbeiten und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der 55-jährige Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung befand sich ebenfalls bereits vor dem Haus. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat ihn ein anderer Bewohner ins Freie gebracht. Dazu musste dieser allerdings die Türe eintreten, da niemand auf Klopfen oder Klingeln reagiert hatte.

Der 55-Jährige Geschädigte wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen an den Handinnenflächen zur weiteren Behandlung ins Augsburger Klinikum gefahren. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Eigenen Angaben zufolge schlief er ein und wurde wach, als sein Bett in Flammen stand. Die Wohnung selbst ist nahezu komplett ausgebrannt, Fassade und Balkontüre wurde in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wie andere Apartments in dem Gebäude, insbesondere durch Rußschäden.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wobei hier der fahrlässige Umgang mit einer brennenden Zigarette im Fokus der Brandermittler steht. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. (AL)

