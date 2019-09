vor 1 Min.

Eine ganz besondere Geburt im Stall von Altenmünster

Ein extrem seltenes Ereignis gibt es auf einem Bauernhof. Eine Kuh bringt nicht nur Drillinge zur Welt, auch die Farbe der Tiere dürfte einzigartig sein.

Aller guten Dinge sind Drei: Drillings-Kälbchen sind Mitte September auf dem Hof von Familie Sirch in Altenmünster auf die Welt gekommen und haben die Landwirtsfamilie ziemlich überrascht.

„Wir haben am 18.9. Drillinge bekommen. Der Mutter geht es gut und die Kälber sind für Drillinge relativ groß.“ So schrieb Thomas Sirch voller Stolz. Als er am Telefon von der Geburt erzählt, muss er noch ein bisschen lachen. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sprudelt es förmlich aus Sirch heraus.

„Jetzt ist aber Schluss“

Die trächtige Kuh sei vor der Geburt gar nicht so dick gewesen, sodass mit einer Mehrlingsgeburt nicht zu rechnen war. Diese sei aber reibungslos verlaufen, ist Sirch erleichtert. Nach dem zweiten Kälbchen habe er noch gedacht: „Jetzt ist aber Schluss.“ Von wegen.

Auf dem Hof der Sirch stehen nun drei putzmuntere Kälbchen: ein rotes Kuhkalb, ein schwarzes Bullenkalb und das dritte wiederum ein Kuhkalb, diesmal grau. Dass jedes Tier eine andere Farbe hat, sei „vielleicht einzigartig“, sagt Sirch.

Sicher ist jedenfalls, dass Drillingsgeburten im Kuhstall extrem selten sind. In Bayern liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh Drillinge zur Welt bringt, bei weniger als einem Prozent. Im Betrieb der Sirchs hat es noch nie zuvor Drillinge gegeben. (AL/cf)

