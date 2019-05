vor 21 Min.

Eine gläserne Einfassung für die Terrasse?

Im Krumbacher Freibad ist noch einiges zu tun

Alles top, und dennoch gibt es noch manches zu tun, so präsentiert sich das Freibad nach dem Start in die neue Freiluftsaison. Damit war auch ein Pächterwechsel im Restaurant verbunden, und so nahm baurechtlich ein besonderes Thema seinen Lauf. Dabei spielen die sich stetig verändernden Vorschriften eine maßgebliche Rolle.

Ins Auge ist der Aufsichtsbehörde die seit der Eröffnung des Bades 1962 weitgehend unveränderte niedrige Einfassung der Restaurantterrasse gestochen. Und wenn der Pächter wechselt, kann sich der Nachfolger nicht auf den Bestandsschutz seines Vorgängers berufen. Demnach muss eine neue Einfassung eingerichtet werden.

Um das Restaurant überhaupt in Betrieb nehmen zu können, wurde flugs ein „Modulgeländer“ aufgestellt. Nicht gerade schick, aber funktional. Nun heißt es erst einmal: alles zurück auf null. Die Terrasse steht auf einer Anhöhe. Die Mauer, die diese befestigt, besteht wohl aus Schiefer. Was ist, wenn der neue, sichere Zaun mit seinem Gewicht den ganzen Hügel unsicher macht? Da müssen erst die Fachleute her: Statiker, Baugrundspezialisten. Es könnte demnach sein, dass in Sachen Geländer das sogenannte Provisorium länger Bestand haben wird als zunächst gedacht. (adl)

