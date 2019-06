vor 22 Min.

Eine große Gemeinde feiert ein goldenes Weihejubiläum

Pfarrer Georg Heinloth ist seit 50 Jahren Priester. Ruhestand ist ihm weitgehend ein Fremdwort

Unter großer Teilnahme vieler Gläubiger hat Pfarrer Georg Heinloth in Neusäß sein goldenes Weihejubiläum gefeiert. Zu seinen Ehren wurde in der Kirche St. Thomas Morus ein feierlicher Gottesdienst gefeiert. Dazu konnte der Jubilar zahlreiche Ehrengäste, darunter auch den Neusässer Bürgermeister Richard Greiner, begrüßen, die durch ihre Anwesenheit das Wirken Georg Heinloths würdigten.

Die trotz der großen Hitze bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche Thomas Morus war Beweis, dass Heinloth, der seit knapp vier Jahren in Täfertingen lebt, längst auch in Neusäß als Seelsorger beliebt und geschätzt ist. Der Jubilar strahlte vor Freude ob seines Ehrentags. Wichtig war ihm an diesem Festtag vor allem die Treue und Verbundenheit zur Kirche. So stellte er mit den Zeilen des Eingangslieds „Menschen nah und fern, werdet Volk des Herrn! Gott, hol uns alle ein und lass uns Kirche sein“ gleich zu Beginn Jesus Christus in den Mittelpunkt seines Festgottesdienstes.

Gleich nach dem Abitur hatte er sich für den Weg des Theologiestudiums und das Priesteramt entschlossen, in dem ein Schwerpunkt auf seinem Amt als Religionslehrer lag. Auch nach 50 Jahren ist der 76-Jährige höchst engagiert. Noch heute ist er als Pfarrer zur Mithilfe in der Pfarreiengemeinschaft Neusäß-Aystetten tätig. Ruhestand ist ihm weitgehend ein Fremdwort. Den Festgottesdienst hielt Pfarrer Heinloth in Konzelebration mit dem Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Neusäß-Aystetten, Wolfgang Kretschmer, und Professor Ludwig Mödl aus München, der auch die Festpredigt hielt.

Feierlich umrahmte der Kirchenchor St. Martin von Aystetten und der PG-Chor unter der Leitung von Gerhard Werlitz und Veronika Schrott an der Orgel den Jubiläumsgottesdienst.

Im Anschluss an den Festgottesdienst traf sich der Jubilar mit zahlreichen Festgästen zu einem kleinen Stehempfang. (jkw)

