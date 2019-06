08.06.2019

Eine kunterbunte, fröhliche Hommage an Mozart

Unter dem Motto „Happy Leo“ gratulieren die Leitershofer Grundschüler dem Namensgeber ihrer Schule

Eine liebevoll inszenierte Hommage auf ihren Namensgeber präsentierten die Grundschüler der Leitershofer Leopold-Mozartschule anlässlich seines 300. Geburtstages in der Oswald-Merk-Halle. Unter dem Motto „Happy Leo“ stellten die 250 Schulkinder mit ihren Lehrkräften ein unterhaltsames Programm auf die Beine, das dem Komponisten gewidmet war. Im Kunstunterricht entstanden kunterbunte Leopold-Porträts, die mit weiteren großformatigen Bildern vor und auf der Bühne zu sehen waren.

Schulleiterin Renate Wipfler begrüßte „untertänigst“ mit ihrer Stellvertreterin Renate Weberstetter – stilecht in Mozartkleidung – die vielen Besucher. Ihr war es eine Freude, die „erlauchten“ Ehrengäste, darunter den Bürgermeister Paul Metz, die ehemalige Schulleiter Gerd Häusler und Wolfgang Scherer begrüßen zu können. Verhindert war dessen Ehefrau Monika, die „Namensfinderin“ der Grundschule. Passend zum Thema stimmten die Flötenkinder von Maria Heisele mit der „kleinen Nachtmusik“ die Gäste ein. Im Verlauf des Nachmittags erläuterten die kleinen Mozarts, darunter auch das Wolferl mit seiner Schwester dem Nannerl, die Geschichte der Familie Mozart unter dem Motto „Wussten Sie, dass...?“

So erfuhren sie, dass die frühesten Vorfahren des großen Wolfgang Amadeus, über 250 Jahre in Leitershofen in der Weidenstraße gewohnt haben, also in unmittelbarer Nähe der Schule.

Weiter präsentierten die Schüler „modisch Angesagtes“ aus Zeiten der Vor- und Wiener Klassik und widmeten sich dem Komponisten und Leopold Mozart (geboren 1719 in Augsburg, verstorben 1787 in Salzburg) und seinen Kindern, mit denen er viel auf Reisen war. Die Reisen mit der Pferdekutsche dauerten oft Jahre und führten durch ganz Europa. Vater Leopold unterrichtete seine Kinder, die damals schon als musizierende Wunderkinder galten, auch auf Reisen. Eindrucksvoll von den „Mozartkindern“ dargestellt in einer selbst gebastelten und bemalten Kutsche, samt Reisegepäck und Violine. Leopold Mozart 1756 schrieb 1756 „die Gründliche Violinschule“, ein bis heute gültiges Werk.

Jubelnder Beifall gab es schließlich für ein bezauberndes „Menuett“, vorgetragen von der 2b. Auf eine äußerst unterhaltsame Zeitreise mit einer selbst gebastelten silbernen Zeitmaschine nahm der Schulchor die begeisterten Eltern mit, bevor alle Kinder und Gäste „Das klinget so herrlich“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ gemeinsam anstimmten. Last not least hatte Schulleiterin Renate Wipfler ihren Schülern eine Überraschung versprochen, so war der Jubel groß als es hieß: „Eis für Alle!“ (inst)

Themen Folgen