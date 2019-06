00:33 Uhr

Eine musikalische Europa-Reise für Groß und Klein

Schüler präsentieren im Krumbacher Haus St. Michael die Früchte ihrer Arbeit am Musikinstitut

Von Thomas Niedermair

Für eine kurzweilige Konzert-Matinée sorgten im voll besetzten Pfarrheim St. Michael junge Talente, die ihren Unterricht am Musikinstitut Kolb absolvieren.

Beherzt gingen die jungen Musici ans Werk. Mit der „Vogelhochzeit“ und mit Emma Natterer an der Querflöte eröffneten die Jüngsten das Mittagskonzert. Mit „Vorhang auf!“, von Jacob de Haan, das von Valentin Scheifele (Posaune) sowie den Hornisten Linus Lecheler und Julian Huber präsentiert wurde, und „Sul lago“, von Ettore Pozzoli, welche die sechsjährige Josephine Strauß am Klavier zum Klingen brachte, ging es weiter. In die russische Romantik entführte Selina Mussinger am Altsaxofon mit Tschaikowskys „Chanson triste“. Sie intonierte es ebenso gekonnt wie das Euphonium-Duo Emma Kiechle und Sophia Wachter mit „Rondeau“ des Franzosen Mouret. Silvia und Markus Kolb stellten die Akteure vor. Etwa Jonas Lecheler, der Mozarts „Concert Nr.1“ auf der Tuba souverän beherrschte. Magdalena Joas am Klavier spielte beflügelnd zum „Ungarischen Tanz“ von Richard Krentzlin auf. Ein aus Katrin Ritter (Querflöte), Jessica Paul (Klarinette) und Selina Mussinger (Altsaxofon) bestehendes Trio gab das flotte „Triptycassipat“ des Franzosen Alexandre Carlin zum Besten.

Mit „River Flows in You“ des Komponisten Yiruma, von Clara Schwarzmann am Klavier einfühlsam intoniert, ging die Tour in außereuropäische Gefilde. Zwei Stücke von Claude Debussy, klangschön von Nicole Deubler (Querflöte) dargeboten, und „Reverie“, von Christina Bisle (Klavier) ebenso ausdrucksstark, führten wieder nach Frankreich. Die von Luca-Selina Huber auf der Trompete gefühlvoll geblasene Ballade „Romance“ kam von Karl Jenkins. Den „Canon in D“ des Komponisten Johann Pachelbel meisterte das Querflötentrio Katrin Ritter, Carmen Klimkeit und Alina Auer. Und Lichaoran Xu am Klavier bewältigte auch die schwierigsten Passagen der „Sonatine für Klavier“ des Georgiers Chatschaturian. Eileen Waigel am Klavier konnte die romantische Stimmung von „Dietro casa“ des Ludovico Einaudi überzeugend vermitteln. Lisa Streicher (Posaune) demonstrierte ausdrucksstarkes Spiel beim Blues „Suite Chameleon“, von Dennis Armitage und trug – im Quartett mit Jonas Lecheler (Tuba) sowie Luca-Selina Huber und Fabian Herz an den Trompeten – zur makellosen Präsentation der Ragtime-Nummer „Time for Rag“ bei.

Agnes Schwarzmann am Klavier zeigte sich Frédéric Chopins lyrischem „Walzer a-moll“ jederzeit gewachsen. Dem polnischen Komponisten widmete sich auch Marius Kolb, denn der 17-jährige Bundespreisträger (als Posaunist) brachte sein Prüfungsstück, Chopins „Op. 10, Nr. 12“, am Klavier zum Glänzen. Jessica Paul und Natalie Kolb erwiesen sich bei „Happy Partners“ von Heinz Both als eindrucksvoll harmonierendes Klarinettenduo. Die Reise durch Europa endete mit Brahms „Ungarischen Tanz Nr. 5“, zelebriert vom Jonas Lecheler, Carina Fischer, Maximilian König, Harri Gassner und Markus Kolb.

