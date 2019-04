vor 39 Min.

Eine musikalische Reise nach Böhmen

Die bereits vielfach ausgezeichnete Cellistin Friederike Luise Arnholdt überzeugte in den technisch höchst anspruchsvollen Passagen ebenso wie bei den leiseren und gefühlvollen Stellen.

Das Neusässer Kammerorchester begeistert die Zuhörer

Von Inge Christopher

Unter dem Motto „Durch Böhmens Hain und Flur“ hatte das Neusässer Kammerorchester zu einer musikalischen Reise ins Nachbarland eingeladen. Mit Werken von Antonín Dvo˘rák, Zdenĕk Fibich und Bed˘rich Smetana hatte man sich Großes vorgenommen. Daher waren zur Verstärkung des Neusässer Streichorchesters Holz- und Blechbläser sowie weitere Instrumentalisten des Leopold-Mozart-Zentrums zu Gast. Unter der Leitung von Wolfgang Weber präsentierte das Orchester einen Konzertabend, der die Zuhörer in der Stadthalle begeisterte.

Das berühmte Konzert für Violoncello und Orchester in h-Moll, opus 104, von Antonín Dvo˘rák bildete gleich zu Beginn einen der Höhepunkte des Abends. Die junge, bereits vielfach ausgezeichnete Cellistin Friederike Luise Arnholdt überzeugte in den technisch höchst anspruchsvollen Passagen ebenso wie bei den leiseren und gefühlvollen Stellen. Besonders den zweiten Satz, in dem Dvo˘rák die Melodie des von ihm komponierten Liedes „Lasst mich allein“ aufnimmt und damit die Trauer um seine verstorbene Jugendliebe Josefine ausdrückt, interpretierte die Solistin ausgesprochen einfühlsam und ausdrucksstark.

Stimmige Interaktion zwischen der Solistin und dem Orchester

Wie schon zuvor spürte man auch im dritten Satz die überaus stimmige Interaktion zwischen der Solistin und dem Orchester. Hier wurde noch einmal die Melodie „Lasst mich allein“ aufgegriffen, bevor das Stück mit einem mächtigen Tutti-Einsatz endete. Der hierzulande wenig bekannte Komponist Zdenĕk Fibich zählt neben Dvo˘rák und Smetana zu den wichtigsten tschechischen Komponisten. Er war Schüler Smetanas und komponierte über 600 verschiedenste Werke. Seine sinfonische Dichtung „V podve˘cer“ – „Am Abend“, mit dem Untertitel „Idylle für Orchester“, führt die Zuhörer auf die Sophieninsel in Prag. Entsprechend fein und stimmungsvoll ließen die Holzbläser Vogelstimmen hören, leichte Pizzicato-Passagen der Streicher und sanft fließende Melodien, bevor das Stück ganz leise ausklang.

Auch im dritten Stück spielt die Moldau eine Rolle. Innerhalb des sechsteiligen Zyklus „Mein Vaterland“ von Bed˘rich Smetana gilt „Vlatava“ – „Die Moldau“ als der populärste Teil. Vom zarten Beginn, bei dem man das Wasser förmlich rieseln hörte, führt die Moldau musikalisch durch Wälder und Landschaften. Buchstäblich mitreißend wurden hingegen die Stromschnellen bei St. Johann intoniert. Schließlich strömt die Moldau auch musikalisch als breiter Fluss ihrer Mündung in die Elbe entgegen. Zur großen Freude der Zuhörer gab es noch eine brillante Zugabe, die auch wieder mit Wasser zu tun hatte: die Filmmusik aus dem „Fluch der Karibik“.

