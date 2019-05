00:34 Uhr

Eine neue Fahne für die Soldatenkameradschaft

Der Meitinger Verein bekommt auch eine neue Dienstkleidung

Bei der Soldatenkameradschaft 1872 Meitingen steht ein großes Fest an. Am Sonntag, 14. Juli, wird eine neue Vereinsfahne geweiht.

Die alte Fahne stammt aus dem Jahr 1902. Vorsitzender Karlheinz Reichmuth erklärt, dass sich diese langsam in ihre einzelnen Bestandteile auflöse. Außerdem sei nach Auskunft der Fahnenstickerei Kössinger eine Renovierung kaum mehr möglich, da die notwendigen Werkzeuge von damals nicht mehr zur Verfügung stehen, schilderte Reichmuth die Lage. Aus diesem Grund beschlossen die Mitglieder des Vereins, eine neue Fahne anzuschaffen, und haben dafür auch den Mitgliedsbeitrag angehoben.

Die neue Fahne stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vereins. In seinem Jahresrückblick stellte der Vorsitzende die Teilnahme an den Soldaten-Wallfahrten in Biberbach und in Baar sowie das Mitwirken bei der Fronleichnamsprozession in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Kassenwart Ludwig Schuster konnte von einem positiven Kassenstand berichten, der von Revisor Franz Schaffer bestätigt wurde. Einige Mitglieder äußern schon seit Längerem den Wunsch, dass sich der Verein eine „neue Dienstkleidung“ zulegen sollte. Deshalb haben Karlheinz Reichmuth und Patrick Reiser einen Vorschlag ausgearbeitet und den Anwesenden vorgestellt. „Jedes Mitglied kann, ohne Verpflichtung und auf eigene Kosten, sich diese Uniform beschaffen“, erklärte dazu Reichmuth. (peh)

