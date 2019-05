18.05.2019

Eine neue Krippengruppe

Stadt Neusäß schafft zwölf Betreuungsplätze

Um den Bedarf an Krippenplätzen zu decken, eröffnet die Stadt Neusäß ab September eine zusätzliche Krippengruppe. Sie soll Platz für zwölf Kinder schaffen und wird vom evangelischen Träger „ekita.net“ betreut, der auch schon den Philippus-Kindergarten in Neusäß betreibt. Die neue Gruppe wurde notwendig, weil neun Eltern im Stadtgebiet Neusäß keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen haben. Sie wurden im Vorfeld gefragt, ob sie mit einer Übergangslösung zufrieden seien. „Alle Eltern haben zugestimmt“, sagt Josef Hoppe, Leiter der Sozialverwaltung.

Die Kinder sollen zunächst in der Grundschule Steppach untergebracht werden. Dort war jahrelang eine Kinderkrippe eingerichtet. Seit einiger Zeit standen die Räumlichkeiten leer. Nun soll die Krippengruppe mit zwölf Kindern übergangsweise dort einziehen.

Im September 2020 soll die Gruppe in die neu gebaute Betreuungseinrichtung an der Oskar-von-Miller-Straße umziehen. Dort entsteht in unmittelbarer Nähe des neuen Wohngebiets Beethovenpark eine integrative Einrichtung mit Kindergarten und Krippe mit insgesamt 100 Plätzen in fünf Gruppen. Aktuell gibt es in Neusäß derzeit 934 Betreuungsplätze in 15 Einrichtungen.

