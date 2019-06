05:04 Uhr

Eine neue Rettungswache für den Holzwinkel?

Eine Untersuchung kommt zu dem Schluss: Es gibt zu wenig Rettungswagen im Bereich Emersacker. Die Experten empfehlen eine neue Wache.

Von Philipp Kinne

Zwölf Minuten. Länger darf es nicht dauern, bis ein Rettungswagen im Notfall vor Ort ist. Nur: Nicht überall kann diese Zeit eingehalten werden. Stau, Straßensperren oder zu viele Einsätze auf einmal – immer wieder kommt es zu Engpässen. Besonders häufig passiert das im Holzwinkel. So das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) in München. Regelmäßig erstellen die Experten Trend- und Strukturanalysen, um auf Defizite aufmerksam zu machen. Im Holzwinkel könnte diese Untersuchung nun zu einem neuen Einsatzfahrzeug führen.

Rotes Kreuz unterstützt neue Wache

„Der Bedarf ist da“, sagt Thomas Haugg, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands im Augsburger Land. Im Notfall gehe es oft um wenige Minuten, die entscheidend sind. Haugg: „Deshalb brauchen wir im Zweifel mehr Einsatzwagen.“ Jedes Jahr steige die Zahl der Einsätze im Kreis um rund vier Prozent. Wo der neue Rettungswagen eingerichtet werden soll, ist noch unklar. Im Bereich um Emersacker sei der Bedarf aber besonders groß, sagt Haugg. Derzeit bewerte der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) die Untersuchung des Münchener Instituts. Der ZRF müsse dann entscheiden, wo und wann gehandelt wird, erklärt Thomas Haugg. Wenn der Zweckverband den Empfehlungen folgt, hält Haugg die Einrichtung einer neuen Wache im Holzwinkel im kommenden Jahr für realistisch. Konkret empfiehlt das Münchener Institut ein neues Einsatzfahrzeug, das in dem Bereich um Emersacker eingesetzt wird. Praktisch heiße das, dass auch eine Garage und ein Gebäude mit Aufenthalts- und Ruheräumen für die Besatzung in oder um Welden entstehen könnte. Das neue Fahrzeug koste in etwa „so viel wie ein kleines Einfamilienhaus“, also mehrere Hunderttausend Euro, sagt Haugg.

Zwölf Minuten bis zum Einsatzort

Kommt es momentan zu einem Notfall in diesem Gebiet, eilen meist die Rettungskräfte des Roten Kreuzes in Zusmarshausen oder die Helfer vor Ort aus Welden herbei. Letztere sind ehrenamtliche Ersthelfer, welche vom Roten Kreuz den Feuerwehren eingesetzt werden. Sind die Retter in der näheren Umgebung im Holzwinkel verhindert, schickt die Leitstelle andere Rettungsmittel oder Helfer aus den anliegenden Gebieten. Je nach Einsatzort kommen sie zum Beispiel aus Gersthofen, Neusäß, Zusmarshausen oder Wertingen. „Das hängt oft auch von der Strecke ab und davon, wo sich das Fahrzeug befindet“, sagt Haugg. Über die Autobahn seien die Kollegen aus Gersthofen zum Beispiel oft schneller als andere. Können die vorgeschriebenen zwölf Minuten zwischen Eingang des Notrufes und Ankunft der Helfer nicht eingehalten werden, muss das Team die Ursache gegenüber der Leitstelle begründen können. Wenn es zeitlich eng wird, sorgt ein Hintergrundsystem des Roten Kreuzes in der Regel dafür, dass sich parallel mehrere Helfer auf den Weg machen.

Immer mehr Einsätze für die Retter

Eine neue Rettungswache im Holzwinkel könne die Arbeit der bestehenden nicht ersetzen, sagt Haugg. Man sei auch auf die Hilfe der Ehrenamtlichen angewiesen. Eine ähnliche Situation habe es vor Jahren in Diedorf gegeben. Auch hier war Bedarf für eine neue Wache. Mittlerweile arbeite das Rote Kreuz dort gut mit den Helfern vor Ort zusammen. Langfristig werde wegen der ansteigenden Zahl an Einsätzen im Augsburger Land wohl noch mehr Wachen geben müssen, sagt Haugg. Weshalb die Zahl der Einsätze steigt? Ein Grund dafür sei der Ärztemangel auf dem Land. Außerdem steigt die Zahl der Menschen im Landkreis, und damit auch die Zahl der potenziellen Notfälle. Ob die Menschen tatsächlich wehleidiger geworden sind, könne er nicht sagen, meint Haugg.

