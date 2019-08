05:00 Uhr

Einfamilienhaus im „Loch“ scheitert im Bauausschuss

Der erste Bauantrag des Eigentümers des Brachgrundstücks im Gersthofer Zentrum wurde abgelehnt. Das hat mehrere Gründe.

Von Gerald Lindner

Seit dem Herbst ist Investor Johann Pfoo mit seiner JVP Wohnbau GmbH Eigentümer des Gersthofer Lochs. Nun hatte er für einen Teil des 7000 Quadratmeter großen Areals einen ersten Bauantrag bei der Stadt Gersthofen eingereicht. Doch dieser wurde vom Bauausschuss am Mittwochabend einstimmig abgelehnt.

Beantragt wurde der Bau eines Einfamilienhauses mit Garage an der nordwestlichen Grundstücksecke. Das Haus sollte mit Satteldach errichtet und unterkellert werden. Wie Bürgermeister Michael Wörle nach der Sitzung auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, gilt derzeit für dieses Gebiet noch ein alter Bebauungsplan aus den 80er Jahren.

„Im Zuge der Verhandlungen mit dem früheren Eigentümer des Grundstücks Peter Pletschacher wurden zwar Vorstöße und Planungen vorgenommen für eine Änderung deses Bebauungsplans“, sagte Wörle. „Diese wurden aber niemals abgeschlossen, sodass der alte Bebauungsplan bis auf Weiteres noch gültig ist.“

Drei Vollgeschosse müssen in diesem Gersthofer Areal sein

Dieser setzt ein Mischgebiet mit Satteldach und geschlossener Bauweise fest. Diese Bedingungen habe der Bauantrag eingehalten. Allerdings sind zudem drei Vollgeschosse als zwingend festgesetzt. Das geplante Gebäude hat allerdings nur zwei. Die Autostellplätze sind grundsätzlich in Tiefgaragen herzustellen. Nach dem Bebauungsplan könnten sie aber ausnahmsweise auch oberirdisch zugelassen werden. Eine solche Ausnahme wurde allerdings nach Angaben der Bauverwaltung nicht beantragt.

„Nachdem die Stadt für diesen Bereich andere städtebauliche Nutzungen mit verdichtete Bauweise oder verkehrlicher Erschließung vorsieht, wäre eine Ausnahme nicht angemessen“, so Wörle weiter. „Wir verhandeln ja derzeit mit Hernn Pfoo und seinen Architekten über eine Komplettüberplanung des Areals.“ Der vorliegende Bauantrag sei auch nicht als ein erster Bauabschnitt für die Gesamtbebauung zu betrachten. Zudem wurden in dem Bauantrag keine Angaben zu einer notwendigen, massiven Aufschüttung des Geländes gemacht. Denn das „Gersthofer Loch fällt von der Schulstraße in östlicher Richtung bis zur Donauwörther Straße um mehrere Meter und verhältnismäßig steil ab.

Gersthofen hat andere Pläne

Die derzeitigen Planungen, das bestätigte der Bürgermeister ebenfalls, sehen just in dem Bereich, in welchem das Einfamilienhaus stehen sollte, eine Straßenverbindung vor der Schul- zur Donauwörther Straße vor. Über diese Verbindung soll der Verkehr geleitet werden, wenn einst die Bahnhofstraße zwischen Schulstraße und Donauwörther Straße zugunsten einer Ausweitung des Rathausplatzes für den Autoverkehr gesperrt wird.

„Weil das Vorhaben in wichtigen Punkten nicht dem geltenden Bebauungsplan entspricht und überdies den Plänen für das Gesamtareal widerspricht, die wir derzeit gemeinsam mit dem Investor erarbeiten, war die einstimmige Ablehnung durch den Bauausschuss nur noch eine reine Formsache“, betont Michael Wörle.

Derzeit würden die bei einem Workshop vor den Ferien zwischen Investor und den Stadtplanern im Gersthofer Rathaus erarbeiteten Vorschläge zeichnerisch ausgearbeitet. Sie sollen, so erklärte der Bürgermeister bereits vor einigen Tagen, wenn alles glatt geht, in der nächste Planungsausschusssitzung im Oktober vorgelegt werden.

