Eingeschalteter Herd setzt Küche in Brand

Den Einsatzkräften schlagen bereits die Flammen entgegen

Ein piepsender Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar haben am Mittwochmorgen in Adelsried Schlimmeres verhindern können. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Saulefeld schaute aufgrund des Warntons gegen 9.05 Uhr aus seiner Wohnung und bemerkte Brandgeruch. Daraufhin ging er nach draußen und bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus dem Küchenfenster einer Nachbarwohnung. Sofort verständigte er die Feuerwehr.

Mit 20 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Adelsried und Bonstetten nach der Alarmierung aus. Sie kamen gerade noch rechtzeitig – als sie die Tür der betroffenen Wohnung aufgebrochen hatten, schlugen ihnen der Küche bereits Flammen entgegen. Der Brandherd konnte jedoch von den eingesetzten Feuerwehrkräften schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Letztlich stellte sich als Ursache des Brandes der eingeschaltete Elektroherd heraus, auf dessen Platte ein Topf mit Essen stand. Die Bewohnerin hatte die Wohnung verlassen und vergessen, vorher den Herd auszuschalten. Zwei Personen aus einer Nachbarwohnung wurden wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vorsorglich zur Überprüfung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Der Gesamtsachschaden wird mit 50000 Euro beziffert. (thia)

