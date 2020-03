vor 54 Min.

Einkaufen auf Vorrat wegen Corona?

Die Angst vor dem Virus bewegt die Menschen. Umfrage zu Hamsterkäufen fällt klar aus

Die Angst vor dem Coronavirus steigt auch im Augsburger Land. Aber legen sich deshalb mehr Menschen Nahrungsvorräte an? Bei Facebook haben wir gefragt: „Kauft ihr jetzt auf Vorrat?“ Die Antwort ist eindeutig.

Eines ist offenbar besonders begehrt: Desinfektionsmittel und Seife. Das beweist ein Foto in den Kommentaren zur Umfrage. Laut unserer Leserin zeigt es ein leeres Regal in einer Drogerie in Haunstetten. Auch andere Leser berichten von ausverkaufen Produkten und leeren Regalen.

gehen einige unserer Leser – auch, wenn Sie keine Angst vor dem Virus haben. „Einen kleinen Vorrat hat fast jeder zu Hause“, schreibt ein Nutzer. „Ich kaufe immer auf Vorrat, allerdings nicht wegen Corona“, meint ein anderer.

Die meisten unserer Leser bleiben gelassen. Wirklich notwendig seien Hamsterkäufe noch nicht, meinen die meisten unserer Leser. Viele warnen davor, nun in Panik zu verfallen.

Mehr als 1000 Menschen haben bei der Umfrage bis Dienstagnachmittag abgestimmt. Das Ergebnis: Eine große Mehrheit von 94 Prozent hält Hamsterkäufe wegen des Coronavirus für unnötig. Lediglich sechs Prozent gaben an, sich aus Vorsicht nun Vorräte an Lebensmitteln zuzulegen.

Unsere Umfrage finden Sie bei Facebook unter www.facebook.com/AugsburgerLandbote. (kinp)

