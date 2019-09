19.09.2019

Einsamer Kämpfer im Überwachungsstaat

Stadthalle Neusäß zeigt die düstere Utopie „1984“ als Bühnenstück

Schon im Jahr 1948 entstand George Orwells düsterer Romanklassiker „1984“. Doch was er sich als totalen Überwachungsstaat ausmalte, wird heute in manchen Teilen bereits von der Realität übertroffen.

Orwells legendäres „Big Brother is watching you“ und der Begriff „Großer Bruder“ gingen in die allgemeine Sprache ein. Heute gewinnt Orwells Vision von der totalen Überwachung mit der digitalen Revolution eine erschreckende Aktualität. Winston Smith ist gleichsam ein Vermittler „Alternativer Fakten“, wie sie seit dem amerikanischen Präsidenten Trump zum geflügelten Wort wurden.

Für die Vorstellung von „1984" am Freitag, 27. September, ab 20 Uhr

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

zum Preis von 19,50/16,50/zwölf Euro gibt’s an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

