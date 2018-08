vor 17 Min.

Einsatz in der Altstadt: Feuerwehr gibt Entwarnung

In der Altstadt am Mittleren Lech haben Anwohner am Samstagnachmittag Schmorgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die fand aber keine Hinweise auf offenes Feuer.

Wegen Brnadgeruchs in einer Tiefgarage ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Altstadt ausgerückt. Schnell erfolgte Entwarnung: Es gibt kein offenes Feuer.

Feueralarm in der Altstadt: Mit vier Feuerwehrfahrzeugen und zwei Rettungswagen sind die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag in das Gebiet am Mittleren Lech ausgerückt. Anwohner hatten offenbar gemeldet, dass sie Brand- oder Schmorgeruch aus einer Tiefgarage wahrgenommen hätten.

Auf Flammen oder offenes Feuer stieß die Feuerwehr bei ihrem Einsatz allerdings nicht. Schnell stellte sich heraus: Der Geruch muss von einer durchgeschmorten Leitung oder einem anderen elektrischen Gerät stammen. Die Einsatzkräfte fanden keine Hinweise auf Brandgefahr und rückten entsprechend bald wieder ab. (AZ)

