Einstimmiges Votum für Christine Gumpp

Die Freie Wählergruppe in Ellgau stellt für die Kommunalwahlen eine Liste mit 24 Männer und Frauen auf.

24 Bewerberinnen und Bewerber der Freien Wählergruppe Ellgau stellen sich im März 2020 zur Wahl. Christine Gumpp, seit 12 Jahren Vizebürgermeisterin der Kommune, wurde bei der Nominierungsversammlung einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin der Freien Wählergruppe nominiert. In ihrer Rede erklärte sie: „Es gilt, die erfolgreiche Arbeit des Bürgermeisters und des Gemeinderates weiterzuführen. Alles, was die Verantwortlichen der vergangenen Jahrzehnte bewegt und angestoßen haben, was sie gut überlegt realisiert haben, muss in der kommenden Zeit eine Fortsetzung und Weiterentwicklung haben. Neue Ideen müssen entstehen.“

Bürgermeister Manfred Schafnitzel tritt nicht mehr an

Bürgermeister Manfred Schafnitzel und einige der langjährigen Gemeinderäte werden im nächsten Jahr nicht mehr zur Wahl für ein Amt stehen. Christine Gumpp formierte eine neue Mannschaft. Ein Drittel der Bewerber der Freien Wählergruppe sind Frauen, die 24 Kandidaten sind zwischen 25 und 58 Jahre alt.

Gumpp sagte, dass für den neuen Gemeinderat in Ellgau wichtige Themenschwerpunkte anstehen. So sei beispielsweise eine Erweiterung des Kindergartens geplant. Auch für die Schulkinder werde eine Betreuung eingerichtet. Eine weitere Baumaßnahme könnte anstehen, wenn die Zuschüsse für das alte Lagerhaus genehmigt werden.

Die Gemeinde habe bereits entsprechende Planungen durchgeführt, um die Förderung zu erhalten. „Ob es zur Ausführung dieser letzten Maßnahme der Dorferneuerung kommt, hängt davon ab, wie viel Zuschüsse die Gemeinde bekommen kann“, so Christine Gumpp.

Ein wichtiges Thema ist auch die Kläranlage

Auch die Kläranlage werde ein wichtiges Thema für die kommende Legislaturperiode sein, denn die Genehmigung der Anlage laufe 2027 aus. Ob Neubau, Anschluss beziehungsweise Zusammenarbeit mit einer Nachbarkommune werde sich im Laufe der Zeit für den kommenden Gemeinderat herausstellen. „Es ist meine und unsere Aufgabe, unsere Gemeinde lebens- und liebenswert zu erhalten, unsere Vereine zu fördern, uns gegenseitig zu unterstützen und tatkräftig in die Zukunft zu gehen“, so Gumpp.

Für ihre Vorstellungsrede erhielt sie kräftigen Applaus. Sie wurde einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin bestimmt. Im Anschluss daran wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. (AL)

