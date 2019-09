vor 20 Min.

Eintauchen in eine andere Kultur

Stadtbergen feiert seine Freundschaft zu Japan

Im Bürgersaal Stadtbergen wird bald das 45-jährige Jubiläum der Freundschaft zur Präfektur Fukushima in Japan gefeiert. Der Japantag findet am Samstag, 21. September, von 13 bis 18.30 Uhr statt. Die Partnerschaft begann damals mit einem Kulturprogramm, welches den Japanern die Welt näherbringen sollte. Ziele sollten kleine Städte am Rande einer Großstadt sein. Also besuchten daraufhin knapp 30 Japaner zum ersten Mal Stadtbergen. Daraus wuchs eine lange Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen, die bis heute anhält.

Zwischenzeitlich ist die Verbindung kurz eingeschlafen, doch seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima sind die Bande wieder fester. 100000 Euro an Spendengeldern flossen nach Japan.

Zum 25. Jubiläum fand erstmals ein Japantag in Stadtbergen statt, seitdem wird dort alle fünf Jahre die japanische Kultur zelebriert.

Franz Schmid heiratete 1978 Katsuko Jaboke-Schmid, die er über den Austausch kennenlernte. Dazu organisiert sein Sohn Christian das Fest als Mitarbeiter des Kulturamts.

Die Besucher erwartet ein Eindruck in die japanische Kultur mit Kimono-Kleidern, Sake-Reiswein und Origami-Papierfaltern. Dazu werden Shoji-Wände, Katana-Langschwerter und japanische Kalligraphie ausgestellt. Außerdem wird die Fechtkunst Kendo bei einer Vorführung des Vereins Kendo Phönix Königsbrunn vorgeführt. Der Japantag endet mit einem Konzert des Gitarrenduos Gruber & Maklar, die japanische und spanische Musik miteinander kombinieren. Der Eintritt ist frei. (tobsc)

Themen Folgen