vor 35 Min.

Einzigartiges Geschenk für das Gymnasium

Ein besonderes Geschenk übergab Helmut Korbanka dem Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß: die letzte unveränderte Ausgabe der „Chemischen Briefe“ von 1878. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Briefen, die Justus von Liebig, der Namensgeber der Schule, auf „wiederholte dringende Aufforderung des Besitzers“ der „in Augsburg erscheinenden Allgemeinen Zeitung“ herausgab, um „der Chemie in einem weiteren Kreise der Gesellschaft Zutritt zu verschaffen“, wie er selbst in seinem Vorwort zur 1. Auflage 1844 schreibt.

Der 93-jährige Korbanka hatte das Buch im Rahmen seines Chemiestudiums bekommen. In Begleitung seines Neffen informierte sich der ehemalige Forschungs- und Werkleiter der Hoechst-Werke in Gersthofen am Justus-von-Liebig-Gymnasium, wie es um den heutigen Chemieunterricht bestellt ist.

Schulleiter Stefan Düll erläuterte die große Bedeutung des Schülerexperiments im Rahmen der Kompetenzorientierung des Lehrplans und verwies auf die hervorragende räumliche und technische Ausstattung der Schule. Für das Foto mit dem „alten Justus“, einer Kopie der Büste in der Ruhmeshalle Walhalla, nahmen Korbanka und Düll die Mund-Nasen-Maske für einen kurzen Moment ab. (AL)

