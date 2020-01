11.01.2020

Einzigartiges Jahr bei der Feuerwehr Auerbach

Das Vereinsjubiläum bleibt im Ort in Erinnerung. Es gab aber auch viele Einsätze

Auf eines der ereignisreichsten Jahre in ihrer Geschichte konnte die Freiwillige Feuerwehr Auerbach bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. Wie Kommandant Stefan Reitmayer und Vorsitzender Karl Schmid feststellten, war das 125-jährige Gründungsfest an Pfingsten zweifelsohne der Höhepunkt. Tausende Besucher kamen in den Ort und erlebten an drei Tagen eine Super-Stimmung und viele Attraktionen.

Reitmayer lobte vor allem den großen Zusammenhalt des gesamten Dorfes bei der Ausrichtung des Festes und auch beim Auf- und Abbau des Festzeltes. Das Fest wirkte sich auch finanziell positiv auf die Vereinskasse aus. Kein Wunder, dass Vereinskassier Michael Reitmayer den Mitgliedern einen guten Kassenstand verkünden konnte. Von den Jubiläumsfeierlichkeiten war auch Bürgermeister Thomas Hafner begeistert, der in seinem Grußwort bei der Versammlung vom stimmungsvollsten und besten Fest in seiner Amtszeit sprach. Dafür bedankte er sich, vergaß aber auch nicht, den Einsatz der Wehrmänner beim Dienst am Nächsten über das ganze Jahr zu erwähnen.

Dieser war wieder sehr umfangreich, wie aus den Rechenschaftsberichten zu entnehmen war. Vorsitzender Karl Schmid und Schriftführerin Madlen Sailer streiften die gesellschaftlichen Aufgaben wie die Errichtung des Mai- und Christbaumes am Dorfplatz und die Anschaffung einer neuen Vereinsfahne durch die 179 Mitglieder umfassenden Wehr. Von diesen sind 53 aktiv und halten sich mit ortsübergreifenden Spezialschulungen und Übungen fit für den Einsatz. So musste die Wehr im vergangenen Jahr auch zu mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Außerdem erwarb eine Reihe von Feuerwehraktiven ein Leistungsabzeichen.

Laut Jugendwartin Daniela Dietrich ist der Zulauf von Jugendlichen nach wie vor ungebrochen. So absolvieren 13 Feuerwehranwärter – davon vier unter 16 Jahren – ihren Dienst in der Wehr. Um die Jugendlichen bei Laune zu halten, wurde ein Freizeit-Jugendwochenende mit 20 Personen unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ im Bayerischen Wald durchgeführt.

Zum Schluss der Versammlung konnten noch Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften im Feuerwehrverein geehrt werden. Für 50 Jahre erhielten Fritz Pawlik, Helmut Enderle, Dieter Zeller und Dieter Matiaske eine Urkunde überreicht. In diesem Zusammenhang übten die aktiven Wehrmänner Kritik an der Entscheidung der Kreisbrandinspektion, in Zukunft die Ehrungen für Dienstjubiläen im Landratsamt zentral durchzuführen. Ihnen wäre es lieber, weiterhin im Kreise ihrer Kameraden in der heimatlichen Wehr geehrt zu werden. (koh)

