Eis auf der Straße: Auto fährt bei Welden in Krötenzaun

Wohl wegen einer Eisschicht auf der Straße ist ein Autofahrer bei Welden am Freitagabend in einen Krötenzaun geraten, vermutet die Polizei.

Von Jana Tallevi

Am Freitag, 19. März, um 22.46 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2510 in Richtung Horgau. In einer Rechtskurve kam dieser aufgrund eines vereisten Streckenabschnitts nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte den am Fahrbahnrand angebrachten Krötenwanderungszaun.

Unfall bei Welden: Wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug

Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Sachschaden am Zaun ist noch zu ermitteln.

