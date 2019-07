vor 17 Min.

Elektroherd setzt Küche im Mehrfamilienhaus in Brand

Der Wohnungsinhaberin kommt ihre Vergesslichkeit teuer zu stehen. Dabei konnte im letzten Moment noch Schlimmeres verhindert werden.

Ein piepsender Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar haben am Mittwochmorgen in Adelsried Schlimmeres verhindern können. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Saulefeld schaute aufgrund des Warntons gegen 9.05 Uhr aus seiner Wohnung und bemerkte Brandgeruch.

Daraufhin ging er nach draußen und bemerkte eine starke Rauchentwicklung aus dem Küchenfenster einer Nachbarwohnung fest. Sofort verständigte er die Feuerwehr. Mit 20 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Adelsried und Bonstetten nach der Alarmierung aus kamen gerade noch rechtzeitig. Als sie die Tür der betroffenen Wohnung aufgebrochen hatten, schlugen ihnen aus der Küche bereits Flammen entgegen.

Auf dem Herd stand ein Topf mit Essen

Der Brandherd konnte von den Feuerwehrkräften schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Letztlich stellte sich als Ursache der eingeschaltete Elektroherd heraus, auf dessen Platte ein Topf mit Essen stand. Die Bewohnerin hatte die Wohnung verlassen und vergessen, den Ofen auszuschalten. Zwei Personen aus einer Nachbarwohnung wurden wegen Verdachts einer Rauchvergiftung vorsorglich zur Überprüfung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird mit 50 000 Euro beziffert.

Diedorf: Ladung verloren und Lkw-Fahrer eingequetscht

Einen schweren Betriebsunfall hat es am Mittwochnachmittag in einem Baustoffgroßhandel an der Industriestraße in Diedorf gegeben. Ein Arbeiter musste daraufhin mit mehreren Prellungen und einer Knochenfraktur mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Der Mann war laut Polizei gegen 13.55 Uhr gerade dabei, an seinem Lastwagen die Spanngurte zu lösen. In diesem Moment fuhr ein 43 Jahre alter Arbeiter mit seinem Gabelstapler an dem Lkw vorbei. Plötzlich verlor er seine Ladung, so dass der Lastwagenfahrer zwischen den Paletten und seinem Fahrzeug eingequetscht wurde.

Kutzenhausen: Defektes Hinterrad lässt Kradfahrer stürzen

Wegen eines Defekts am Hinterrad ist ein 32-jähriger Kradfahrer am Mittwochvormittag in Kutzenhausen gestürzt. Der Mann fuhr gegen 11.30 Uhr mit seiner Suzuki von Buch kommend in die Bahnhofstraße in Kutzenhausen. In einer Linkskurve passierte dann der Unfall. Der 32-Jährige erlitt laut Polizei bei dem Sturz diverse Abschürfungen und konnte ambulant vor Ort versorgt werden. Der Sachschaden am Krad beläuft sich auf rund 2000 Euro. (thia)

