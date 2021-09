Drei Tore reichen nicht zum Sieg, aber für die Elf der Woche

Plus Maximilian Wurm von der SG Zusamzell/Reutern ist die tragische Figur der letzten Spieltages

Drei Tore in einem Spiel, gehaltene Elfmeter, überragende Abwehrarbeit. Fußball ist ein Mannschaftssport, Spiel entscheidend sind jedoch oft Einzelspieler. Nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren. Die besten Kicker eines Spieltags finden sich in der „Elf der Woche“ von FuPa, dem Amateurfußballportal unserer Zeitung, wieder. Das Zusammenspiel zwischen den Vereinsverwaltern, die ihre eigenen und gegnerischen Aufstellungen erfassen können, und den FuPa-Besuchern, die mindestens zehn Stimmen pro Team abgeben müssen, ergibt die Aufstellung der Mannschaften.