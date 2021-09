Jaumann trifft von der Mittellinie

Plus Welche Spieler sich mit Traumtoren aus 45 beziehungsweise 30 Metern in die Elf der Woche geschossen haben

Drei Tore in einem Spiel, gehaltene Elfmeter, überragende Abwehrarbeit. Fußball ist ein Mannschaftssport, Spiel entscheidend sind jedoch oft Einzelspieler. Nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateuren. Die besten Kicker eines Spieltags finden sich in der „Elf der Woche“ von FuPa, dem Amateurfußballportal unserer Zeitung, wieder.