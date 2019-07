vor 51 Min.

Elfenwesen verzaubern den Anhauser Wald

Auch der Nachwuchs des Eukitea Theaters spielt in der „Elfenserenade“ auf der Waldbühne in Anhausen mit.

Das Diedorfer Theater Eukitea nimmt seine Zuschauer bei der Open-Air-Aufführung mit in ein Zauberreich.

Von Thomas Niedermaier

An einem Schauplatz, der vor Jahrzehnten schon mal als Betätigungsfeld für Wintersportler diente, gaben sich liebenswerte Elfen ein Stelldichein. Auf der idyllisch an einem ehemaligen Skilift gelegenen Waldbühne in Anhausen brachte das Diedorfer Theater Eukitea mit der „Elfenserenade“ die Neuproduktion eines hier bereits 2012 gezeigten Stückes zur Aufführung. Zur Premiere fanden sich 150 kleine und große Besucher ein, denen die fantasievolle Inszenierung und das muntere Spiel der Darsteller kurzweilig-abenteuerliche Unterhaltung bescherten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen kam die von Eukitea-Leiter Stephan Eckl geschriebene und inszenierte Geschichte um ein Elfenvölkchen, das ein fröhliches Mittsommernachtsfest feiern möchte, wofür aber die aktive Mitwirkung eines Ehrengastes erforderlich ist, wirkungsvoll zur Geltung.

Zur Einführung fordert Schauspielerin Kathrin Müller die Besucher auf, die Augen zu schließen, „damit die Elfen sich zeigen“. Es gelte jetzt, „sich von menschlichem Eigensinn zu lösen und Wohlwollen walten zu lassen unserem Tun, dem Tanz, der Musik und dem Spiel“. Kaum sind die Sehorgane wieder geöffnet, kommen kleine Elfen aus ihren putzigen Rundhäuschen hervor (Bühnenbild: Cristiana Vindice und Michael Gleich) und zeigen sogleich, was für sie das Wichtigste ist und was sie auch besonders gut können, nämlich das Tanzen, Spielen und Lachen.

Dicker König schiebt ruhige Kugel

Das gefällt auch ihrem dicken König (Michael Gleich), der selbst allerdings weniger beweglich ist und eher eine ruhige Kugel schiebt. Alles könnte so schön sein, wenn es da nicht ein großes Problem gäbe: Um wie jedes Jahr das Sommerfest feiern zu können, braucht es einen Ehrengast, aber die Post für den Elfenkönig besteht diesmal ausschließlich aus Absagen. Weder Trolle noch Glücksdrachen haben Zeit, an der diesjährigen Lustbarkeit teilzunehmen.

„Ohne einen Gast, der das Einhorn um dessen Segen bitten muss und außerdem die Glücksblume finden muss, kann es kein Fest geben“, klagt der grün-kugelige Monarch. Hoffnungslos ist die Lage aber nicht, denn zwei Menschen (Ines Möritz und Giorgio Buraggi) betreten den Wald. Kann man die beiden Neuankömmlinge überhaupt als Ehrengäste einladen, wo sich die oft so rationalen Erdenbürger „für uns Elfen doch gar nicht interessieren“?

Den Vater und seine Tochter muss man dazu erst einmal einschlafen lassen, damit sich nach dem Aufwachen ihre Augen, Ohren und Herzen für die Zauberwelt der Elfen öffnen und sie die nötigen Aufgaben in Angriff zu nehmen bereit sind. Lebensfreude müssen sie zeigen, singen und tanzen, wozu die von Schauspielerin Josephine Volk und vom Eukitea-Nachwuchs fröhlich-beschwingt verkörperten Elfen Beistand leisten. Auf einer Brücke aus Licht und durch die Elemente Wind, Wasser, Feuer und Erde müssen sie sich sodann auf die abenteuerliche Suche nach dem Einhorn und der Glücksblume machen, um zu gewährleisten, dass es auch in diesem Jahr ein stimmungsvolles Elfentanz-Sommerfest-Finale geben kann.

Nur gut, dass sich den beiden Menschen zwei elfische Unterstützer anschließen, die ihnen raten, „zu hören, zu tasten, zu fühlen, auf dem Mondlicht zu reiten und im Licht einer Sternschnuppe ans Ziel zu gelangen“. Vor allem über das wichtigste Erfolgsrezept wissen die Helfer Bescheid: „Lasst Liebe walten, lasst Liebe spüren!“

Diedorfer Bühne von Ästen eingerahmt

Viel Beifall gab es für die 70 Minuten lange und in familiengerechter Länge präsentierte Aufführung und das temperamentvolle Spiel aller kleinen und großen Akteure. Jederzeit passend zum turbulenten Treiben auf der mit Laub und Ästen eingerahmten Bühne war die Livemusik von Njamy Sitson, der mit wohlklingender Stimme und vielerlei Percussion das Geschehen atmosphärisch stimmig begleitete und mit Josephine Volk auch schöne Gesangsnummern servierte.

Die Traumwelt der quirligen, tanz- und singfreudigen Elfen („Hoch die Hand und vor den Fuß, beuge dich zum Elfengruß; in die Mitte und zurück, das ist wahres Elfenglück!“) garantiert unkompliziert-vergnügliches Theater für alle Altersgruppen.

Termin Die „Elfen-Serenade“ kommt auf der Waldbühne in Anhausen am 5. und am 6. Juli jeweils um 20.30 Uhr zur Aufführung (Mail: info@eukitea.de). Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im Theaterhaus Eukitea in Diedorf statt. (Infotelefon unter 08238/964743-0)

