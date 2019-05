vor 14 Min.

Elfriede Süß tut Gutes in Sri Lanka. Jetzt ist sie 80

Elfriede Süß fliegt nach wie vor mehrmals im Jahr nach Sri Lanka, um sich um ihr Projekt „Zukunft für Kinder – future for children!“ zu kümmern. Nun feierte sie ihren 80. Geburtstag. „Ja freilich zwickt es mal hier und mal da“, sagt sie. Aber im Grunde ist die Jubilarin äußerst fit. Gerne hat sie Gäste um sich und immer ein offenes Haus, sowohl in Erlingen wie auch in Sri Lanka.

Elfriede Süß, geboren in Reichenberg/Sudetenland, kam 1946 nach Bayern. In Jettingen lebte sie vier Jahre und zog dann nach Augsburg. Dort absolvierte sie die restliche Schule und lernte einen kaufmännischen Beruf. Sie heiratet 1965 und kam so nach Erlingen, wo sie bis heute zuhause ist. 1967 kam Tochter Andrea zur Welt. 2007 verstarb ihr Ehemann, ihre Mutter lebte noch lange Zeit bei ihr. Die letzten 22 Jahre bis zu ihrem Renteneintritt arbeitete sie als Finanzbuchhalterin bei den Maltesern. 2002 gründete sie das Kinderhilfsprojekt, das bis heute ihre Lebensaufgabe geblieben ist.

Neben ihrer Tochter Andrea, ihrem großen Freundeskreis, Partner, Paten und Helfer sowie Sponsoren des Projekts, den langjährigen Reiterfreunden, Gertrud Ziegler vom Gartenbauverein und Nachbarn, gratulierten auch Hedwig Kurka im Namen des Pfarrgemeinderats Herbertshofen und Bürgermeister Michael Higl zum Geburtstag. Als besondere Überraschung erhielt sie von ihrem ehemaligen Chef, Diözesangeschäftsführer Siegfried Spielvogel, und Amalie Wiedemann von der Caritas eine Auszeichnung des Malteser Hilfsdienstes, vertreten durch Präsident Wolf-Dietrich Graf von Hundt. Ihr wurde die Malteser „Ehrennadel in Gold“ und eine Urkunde für die treue Mitgliedschaft überreicht. (hils)

