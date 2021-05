Ellgau

12:00 Uhr

Baugebiet und Co.: Gemeinde Ellgau plant drei Großprojekte

Die Erweiterung des Kindergartens Pusteblume Ellgau gehört zu den großen Posten im Ellgauer Haushalt 2021. Die Kinder ziehen zusätzlich in den benachbarten Bau.

Plus Ellgau hat in diesem und im kommenden Jahr viel vor. Besonders viel investiert die Gemeinde in das Baugebiet Vogtgarten III und die Kindergartenerweiterung.

Von Steffi Brand

Bald wird gebaut: Drei kostenintensive Großprojekte möchte die Gemeinde Ellgau in diesem und im nächsten Jahr auf die Beine stellen. Das verrät Bürgermeisterin Christine Gumpp nach der Sitzung des Gemeinderats, in der die Haushaltsplanung Thema war.

