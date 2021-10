Ellgau

19.10.2021

Das neu gestaltete Feuerwehrhaus in Ellgau ist eingeweiht

Plus Pfarrer Norman D'Souza segnet das Ellgauer Feuerwehrhaus. Die Mitglieder haben mitgeholfen und so gibt es nun moderne und praktische Anlagen.

Von Rosmarie Gumpp

Schutz vor Unfällen und Gefahren - unter anderem diesen Wunsch hat Pfarrer Norman D'Souza, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, jetzt bei der Segnung des neuen Ellgauer Feuerwehrhauses ausgesprochen. Dabei wandte er sich auch direkt an die Feuerwehrleute: "Ihr Dienst kommt dem Gottesdienst am nächsten. Dienen, bis es weh tut, Menschenleben retten, Menschen vor Gefahren schützen, die aus Leichtsinn oder auf unvermeidliche Weise sich in Gefahr bringen."

