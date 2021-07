Ellgau

vor 34 Min.

Ellgau nimmt Abschied von Pfarrer Hermann-Josef Lampart

Plus Eine Gemeinde nimmt Abschied: Der Ruhestandsgeistliche Hermann-Josef Lampart starb im Alter von 92 Jahren. Er gilt nicht nur als der Erbauer der Ellgauer Kirche.

Von Rosmarie Gumpp

Abschied nehmen müssen die Gläubigen in Ellgau und der Pfarreiengemeinschaft: In der Nacht auf den 1. Juli 2021 starb Pfarrer i.R. Hermann-Josef Lampart im Alter von 92 Jahren. Im Zeitraum von 1988 bis zur Jahrtausendwende war er Seelsorger von Christkönig in Nordendorf und St. Ulrich in Ellgau. Seinen Lebensabend verbrachte der Ruhestandsgeistliche ab 2015 bei den Barmherzigen Schwestern in Augsburg-Göggingen. Doch er blieb bis zuletzt den Ellgauer Gläubigen verbunden.

